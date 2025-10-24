El Sevilla volvió a perder en La Liga y fue derrota por 2-1 contra Real Sociedad, por la fecha 10 de fútbol español. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares, con el primer reemplazado en el segundo tiempo y el segundo lo 90′ sobre el campo.

Tras el duelo la prensa española y sevillana tuvo críticas para el bajo partido de Alexis. Estadio Deportivo le puso nota 4 agregando “muy batallador el chileno aunque no tan acertado como en partidos anteriores“.

“Disfruta más cuando entra en contacto con la pelota y en una primera parte tan caótica no pudo hacerlo. Eso sí, el 10 siempre dirige dentro del campo y ayuda tanto en ataque como en defensa“, añadieron.

Alexis desaparecido, Suazo irreconocible

Con nota 5, publicaron que Suazo “fue el encargado de botar la falta que acabó en el gol de Gudelj. Tuvo mucho trabajo con las internadas de Guedes. Siempre atento a los balones sueltos para recuperar muchos balones aunque le faltó chispa en ataque“.

En tanto, Diario de Sevilla expuso que a Alexis “la deriva del juego lo fue alejando del área vasca y se quedó en un par de pases de calidad”, complementando que Suazo se vio “enredado con la pelota con frecuencia”.

El Sevillista, con nota 3 para ambos, criticó que Sánchez tuvo “mal inicio de encuentro cometiendo errores. Finalmente se marchó finalmente en el 52′ en la primera ventana de cambios. (…) un partido completamente irreconocible de Suazo, sin poderío en ataque y muy débil en defensa. Malos partidos del lateral que empezó siendo de los mejores de la plantilla“.

El Desmarque consideró “tremendamente desaparecido Alexis, lejos del buen nivel que venía ofreciendo hasta ahora. También salió en la primera ventana de cambios”, mientras de Suazo manifestaron que fue “partido correcto en defensa, pero con poco mordiente arriba y prácticamente sin ideas”.