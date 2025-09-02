El delantero chileno Alexis Sánchez volvió a LaLiga para sumarse al Sevilla, luego de una temporada complicada en el Udinese. Sin embargo, su fichaje abrió el debate sobre cómo será su rendimiento en el campeonato español, donde no todos ven con buenos ojos la decisión que tomó.

En el programa La Metro TV, el periodista Fernando Solabarrieta analizó la incorporación del tocopillano al conjunto andaluz, advirtiendo que llega con una desventaja importante: perderse nuevamente la pretemporada.

Solabarrieta analiza la llegada de Alexis al Sevilla

En el espacio, el comunicador señaló: “Me parece que lo de Alexis otra vez está mal hecho, porque no sé si es un club en donde va a poder jugar mucho, de partida, pero peor que eso, él llega a los clubes sin hacer pretemporada, él llega en completa desventaja con sus compañeros, absoluta desventaja”.

El jugador nacional dejó el Udinese tras una compleja temporada en donde no sumó goles ni asistencias./Getty Images)

Agregando que además se le suman otras complicaciones. “Por eso, además de que hay un tema de edad, a él le cuesta mucho poder jugar, le ha costado un momento poder jugar, entre otras cosas porque él llega sin pretemporada. A mí me parece que otra vez la tiene muy difícil”.

El regreso de Alexis a LaLiga

Tras semanas de rumores que ubicaban al jugador nacional en el Fenerbahçe, la MLS e incluso un posible regreso a Sudamérica, se concretó su llegada al Sevilla por, al menos, una temporada, tras concretar su salida del Udinese, club con el que tenía contrato vigente hasta el 2026.

El tocopillano no estaba en los planes del entrenador Kosta Runjaic, por lo que sus opciones era buscar un nuevo destino en donde sumar minutos o pasar una temporada con pocos minutos en cancha.

Afortunadamente, para el chileno todo cambió antes del cierre del mercado de pases y se concretó su fichaje con el equipo español, en donde llegó como jugador libre.

Alexis se dirige a los hinchas del Sevilla