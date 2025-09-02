Después de varias semanas de especulaciones sobre su futuro lejos del Udinese, el delantero chileno Alexis Sánchez ya tiene nuevo destino: regresa a LaLiga para vestir la camiseta del Sevilla, tras unas complejas temporadas en la Serie A.

Mientras el futuro del chileno era incierto, tras la postura del cuadro italiano de no considerarlo y el jugador escuchando oferta de otros clubes, en Touch Sports analizaron los últimos años de carrera del jugador nacional y revelaron suculenta oferta que rechazó el jugador.

Filtran millonaria oferta que rechazó Alexis de histórico club mexicano

En el espacio, mientras se analizaba el caso del tocopillano hace algunos días Nicolás Quiero señaló: “Ya sabemos que Alexis no hizo pretemporada porque en la cabeza de Alexis todavía cree que está en el Barcelona”.

“Que sonó en el Fenebahçe de Mourinho, que sonó en algún momento volver a Italia a uno de los grandes, que sonó en Marsella… creo que el error de él es cuando sale del Marsella, que era muy querido y vuelve al Inter. Él cree que todavía es el del Barcelona”.

“Tuvo una oferta muy importante del América de México. 100 palos mensuales, 100 millones de pesos mensuales es el sueldo que ofreció”, comentó en el programa.

Añadiendo que el jugador ya tiene 36 años. “El año pasado llega tarde a hacer la pretemporada al Udinese, Alexis Sánchez no juega 90 minutos hace un año exacto, un año que no hace 90 minutos”.

“Si se quiere enfocar en la carrera, yo no sé hoy día si tienen nivel sudamericano, no se si está para jugar en Brasil, por ejemplo o primera división de Argentina”, replicó.