Tras semanas de intensos rumores que lo posicionaban lejos del Udinese, el goleador chileno Alexis Sánchez ya tiene nuevo club y regresará a LaLiga de la mano del Sevilla, club en el que también milita Gabriel Suazo.

El equipo presentó el pasado lunes al tocopillano como parte de sus nuevos refuerzos, en donde recibió reacciones dispares por parte de la hinchada española, donde algunos cuestionaban su aporte esta temporada debido a los pocos minutos de juego tras su regreso al Udinese. Mientras que otros aplaudían la llegada de una figura de su calibre a la escuadra.

Sin embargo, entre todos los comentarios hubo una publicación que desató la sorpresa y la polémica entre los hinchas chilenos y se relaciona a la supuesta verdadera razón del Sevilla para fichar al Campeón de América.

La publicación de hincha del Sevilla que molestó a los chilenos

Un usuario en redes sociales escribió tras el anuncio que la decisión de fichar al delantero chileno tenía que ver una táctica para aumentar la venta de camisetas, lo que originó más de 200 mil reproducciones en su tweet.

“El fichaje de Alexis Sánchez es una MASTERCLASS, simplemente analizarlo: ¿va a meter goles? Posiblemente ninguno y ¿por qué es buen fichaje entonces? Vamos a tener todo Chile con camisetas del Sevilla, los chilenos nos van a financiar toda la temporada 26/27. De manual”.

Sin embargo, rápidamente los hinchas nacionales llegaron en masa a descartar dicha teoría.

Los detalles del regreso de Alexis a LaLiga

El jugador nacional recibió la “carta de libertad” por parte del Udinese, club con el que tenía contrato hasta el 2026, llegando como agente libre y firmando con el Sevilla por, al menos, un año.

El técnico Matías Almeyda habría sido el gran responsable de la llegada de Alexis al equipo, ya que se conocen desde la llegada del goleador chileno a River Plate.