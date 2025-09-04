El goleador chileno Alexis Sánchez se convirtió en uno de los grandes fichajes de este mercado de pases, ya que tras su poca continuidad en el Udinese, el tocopillano firmó su regreso a LaLiga de la mano del Sevilla, club en el que también juega Gabriel Suazo.

El delantero buscaba seguir su carrera en un club de primer nivel, y a pesar de millonarias ofertas que recibió de otras ligas, su intención siempre fue seguir en Europa, por lo que la oferta del histórico equipo de Andalucía le cayó como anillo al dedo.

En Udinese, el Campeón de América recibía un sueldo de los sueldos más altos del plantel. Según lo revelado por el sitio italiano CalcioeFinanza, Alexis recibía un sueldo anual de $1,5 millones de euros, es decir, $1.642 millones en pesos chilenos, lo que se traduce en 136 millones de pesos chilenos mensuales.

¿Cuánto ganará Alexis en el Sevilla?

La llegada del jugador de 37 años en los minutos finales del mercado de pases impactó a todo el mercado de Europa, en donde el Diario de Sevilla reveló que el jugador se bajó el sueldo para poder concretar su fichaje.

Esto debido a que el Sevilla pasa por un complejo momento económico, por lo que para incorporar refuerzos necesitaban que no tuvieran salarios muy altos. En ese sentido, el tocopillano tenía contrato con el Udinese hasta el 2026 y logró la carta de libertad y desvincularse para fichar como jugador libre.

Por lo que pudo negociar libremente, y en Sevilla destacan que el chileno se bajó considerablemente el sueldo. “Va a cobrar mucho menos de lo que venía haciendo en otros clubes, ya que llega como jugador libre. El chileno cobrará en su año en Nervión un sueldo mínimo, similar al de los otros seis fichajes que ha firmado Antonio Cordón”.

Según Capology, entre los sueldos más bajos se encuentran Álvaro Fernández que cobra 1 millón de euros anuales (1.129 millones de pesos chilenos), Ørjan Nyland que cobra 730 mil euros (824 millones de pesos mensuales) y Peque Fernández que tiene un sueldo de 620 mil euros al año (688 millones en pesos chilenos.

Se cree que Alexis, al cobrar entre los más bajos, ganaría un monto cercano a esas cifras.

“Alexis ha preferido cobrar mucho menos de lo que ganaba en Udinese porque precisamente dinero no le falta tras su paso por cinco de los mayores clubes de Europa”, agregó.

A esto se suma el límite salarial del Sevilla, que para principios del 2025 es de 684.000 euros, siendo el más bajo de toda LaLiga, lo que significó un problema para concretar salarios, fichajes y costos deportivos.