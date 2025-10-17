Es tendencia:
¿Debe seguir Alexis Sánchez en La Roja? Juan Pablo Sorín puso de ejemplo a Lionel Messi

El histórico de la selección argentina incluso reveló una conversación con Matías Almeyda, DT del tocopillano en Sevilla.

Por César Vásquez

Alexis Sánchez está teniendo un buen nivel en Sevilla, por lo que nace la duda: ¿debe ser llamado a la selección chilena? El histórico Juan Pablo Sorín analizó la situación.

Con el fin del ciclo de Ricardo Gareca en La Roja, la generación dorada también dijo adiós a Juan Pinto Durán. El interinato de Nicolás Córdova y Sebastián Miranda no ha incluido a ninguno de los que brillaron en las Copa América de 2015 y 2016.

La visión de Juan Pablo Sorín sobre Alexis Sánchez

Juan Pablo Sorín está en Chile, país donde será parte de la Copa Duelo Leyendas de América en marzo del 2026 en el Claro Arena. En ese evento compartirá con otros ídolos del fútbol sudamericano, como Mario Yepes y Juan Arango. Será un torneo con formato Kings League, con ocho selecciones.

Sorín tuvo una exitosa carrera, con pasos por Argentinos Juniors, River Plate, Juventus, Cruzeiro, Lazio, Barcelona, PSG, Villarreal y Hamburgo. Además, fue capitán de la selección de Argentina en Alemania 2006, por lo que es voz autorizada para opinar si Alexis Sánchez debe seguir en La Roja.

Al nivel que está en el Sevilla, un jugador como Alexis siempre puede rendir en su selección. Aparte nosotros tenemos a Leo (Messi) que demuestra o el mismo (Ángel) Di María que jugó hasta que quiso en Argentina y aportándole cosas. Es gente que tiene mucha experiencia y que sabe los minutos que les toca estar, cómo rendirle a su selección”, explicó Sorín en exclusiva a RedGol.

Alexis Sánchez tuvo una pésima temporada en Udinese, pero en su nuevo club ha recuperado la confianza. A los 36 años ha manifestado su deseo de seguir en la selección chilena. Sorín apoya la idea e incluso, reveló que Matías Almeyda, DT de Sevilla, le ha hablado bien del Niño Maravilla.

“Aparte, son jugadores que yo creo que despiertan muchas cosas en sus compañeros más jóvenes. Tengo un amigo que es entrenador en Sevilla como es Matías Almeyda y sé que lo está haciendo muy bien“, cerró Juampi Sorín.

