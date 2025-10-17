Fue ‘Bota de Oro’, integró equipo de las estrellas de FIFA y ahora le pone tarea a Alexis Sánchez: “Que marque…”

Alexis Sánchez sigue sumando respaldo en su nueva etapa en Sevilla. Tras una temporada para el olvido en Udinese, ahora el Bicampeón de América recibe el cariño de los hinchas y el respaldo del cuerpo técnico para volver a su mejor versión.

En menos tiempo del imaginado, ya ha sido titular y hasta lideró la goleada ante Barcelona. Por lo que se espera sea nuevamente desde el arranque este sábado 18 de octubre cuando reciban al Mallorca por la novena fecha de LaLiga.

El tema es que un histórico del balompié mundial se refirió al presente del nacido en Tocopilla y recalcó que encontró su verdadero lugar en Europa. “Alexis es un hombre de experiencia, seguro que tiene virtudes para jugar allí”, recalcó el croata Davor Suker.

El histórico goleador se encuentra en Chile y conoce a la perfección al cuadro sevillano. Si hasta compartió con Iván Zamorano en delantera, por lo que confía en que Sánchez siga escribiendo su historia a lo grande.

“Yo sé cómo piensan los sevillanos, que quieren arte, y de verdad él lo puede hacer: Engaño, un gran dribbling y los goles, y seguro que va a ir cada día mejor”, aseguró quien fue ‘Bota de Oro’ en Francia 1998 y además lideró el equipo de las estrellas de la FIFA.

Alexis sigue sumando elogios en el Sevilla

Pero el histórico goleador croata además dejó una importante bendición para Alexis Sánchez. Lo que cae como anillo al dedo para el delantero que sueña con llegar al próximo Mundial del 2030.

Es que Davor Suker jugó en el Sevilla cinco temporadas, por lo que le tiró toda la buena onda al Bicampeón de América en está temporada.

“Le deseo toda la suerte del mundo. También a Matías Almeyda que es entrenador. Que marquen muchos goles, que tengan éxito y que suban hasta Conference League, Europa League o Champions League“, sentenció.

