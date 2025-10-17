El Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo entre sus filas, se prepara para recibir al Mallorca y conseguir su tercer triunfo consecutivo, después de las victorias frente al Rayo Vallecano y al Barcelona.

El Niño Maravilla, suma dos goles y una asistencia en sus cinco primeros encuentros. Por su parte, el Mallorca atraviesa una situación complicada, ocupando el último lugar de la tabla con solo cinco puntos.

Sevilla vs. Mallorca: Horario y dónde ver EN VIVO

Sevilla vs. Mallorca, se enfrentan este sábado 18 de octubre desde a las 09:00 horas de Chile, en el Sánchez Pizjuán, por la Liga Española.

El partido entre Blanquirrojos y Mallorquinistas lo podrás ver por TV a través de DIRECTV y su señal deportiva de TV, DSports (610/1610).

También de forma online por su plataforma DGO y también estará disponible en Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Entre los mejores: Ranking destaca la experiencia de Alexis en el Sevilla

Según la cuenta Transfermarkt, Alexis Sánchez está en el top entre los jugadores más experimentados de LaLiga, aportando talento y experiencia a lo largo de los años, vistiendo camisetas de los mejores clubes de Europa y también de la selección chilena.

Con 36 años, Alexis es el décimo jugador más experimentado de LaLiga. El nacido en Tocopilla saca la cara por el Sevilla e incluso supera a nombres como Dani Carvajal (33) del Real Madrid y Antoine Griezmann (34) de Atlético Madrid.

Ahora los jugadores que aventaja a Sánchez son varios como Robert Lewandowski (37) en Barcelona y Santi Cazorla (40) en el Real Oviedo.