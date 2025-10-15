Entre los diez mejores: El ranking que destaca la experiencia de Alexis Sánchez en el Sevilla

El panorama de Alexis Sánchez ha cambiado totalmente desde que dejó Udinese. Tras su salida de la Serie A, el chileno encontró su verdadero lugar en Europa y ahora en el Sevilla es pieza fundamental en el equipo de Matías Almeida.

Con sus 36 años en el cuerpo, y que en diciembre ya serán 37, el Bicampeón de América es fundamentales en el plantel. Pesa a no llevar la jineta de capitán, se ha transformado en uno de los líderes y ha comandado el equipo en el repunte en la liga española.

ver también Xavi Hernández elige al mejor futbolista chileno de la historia: ¿Vidal o Alexis?

Su última presentación antes de la fecha FIFA frente al Barcelona, confirmó que se encuentra en uno de sus mejores momentos y por lo mismo incluso se especula con una posible renovación de contrato.

Un buen rendimiento que se roba todas las miradas en Europa y ahora incluso lo hace protagonizar un particular ranking donde se destaca su experimentada carrera.

Según la cuenta Transfermarkt, Alexis Sánchez está en el top entre los jugadores más experimentados de LaLiga. Por lo que aporta tanto su talento con el balón como su experiencia a lo largo de los años que ha vestido tanto camisetas de los mejores clubes de Europa y también de la selección chilena.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con 36 años, Alexis es el décimo jugador más experimentado de LaLiga. El nacido en Tocopilla saca la cara por el Sevilla e incluso supera a nombres como Dani Carvajal (33) del Real Madrid y Antoine Griezmann (34) de Atlético Madrid. Ahora los jugadores que aventaja a Sánchez son varios como Robert Lewandowski (37) en Barcelona y Santi Cazorla (40) en el Real Oviedo.

ver también Restaurant, hotel y más: el exclusivo complejo que construye Alexis Sánchez en Chile

¿Cuándo juega Sevilla?

Tras la fecha FIFA de octubre, el fútbol vuelve a su rutina normal. En este caso LaLiga de España retorna a disputar la novena fecha y el Sevilla (13) recibe al Mallorca (5) este sábado 18 de octubre.

El duelo programado a las 9:00 horas de Chile se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y se espera que tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo sean titulares.

Publicidad