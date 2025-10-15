Es verdad que ya no está en su prime, pero Alexis Sánchez sigue siendo un futbolista de clase. No por nada ha vestido camisetas de grandes de Europa y, a sus 36 años, sigue en rodaje en una de las ligas más difíciles del Viejo Continente.

Hablaremos de él por años. De seguro, quien venga tendrá que ser comparado con Alexis Sánchez, porque su astucia, habilidad, control del balón y regate, no lo veíamos hace mucho tiempo en jugadores nacionales.

Podríamos compararlos con la historia reciente del fútbol chileno y con otros goleadores. Por ejemplo, con Iván Zamorano, un goleador de fuste, pero nunca tan hábil con el balón como el Maravilla. O con Marcelo Salas, técnico y preciso, pero sin la velocidad del tocopillano. ¿Puede ser considerado uno de los mejores chilenos de todos los tiempos?

Xavi elige a los mejores de distintos países

En la comparación de Alexis Sánchez, siempre surge la figura de Arturo Vidal. Pese a tener distintas posiciones, muchos quieren determinar quién de los dos jugadores de la Generación Dorada fue mejor.

Inútil, puede parecer el paralelo entre ambos. Al fin y al cabo, son dos jugadores que la rompieron en Europa y le dieron mil felicidades al hincha de la Selección Chilena. Pero, otra cosa es cuando un crack del fútbol mundial toma como favorito a uno por sobre el otro.

Se trata de Xavi Hernández, ex volante del Barcelona y considerado uno de los mejores futbolistas españoles de todos los tiempos. Tras escoger a jugadores como Zinedine Zidane para Francia, el Pibe Valderrama para Colombia y Lionel Messi para Argentina, llegó el turno de Chile. Y el ex culé respondió con seguridad: “Alexis”.

¿Es el mejor de la historia de Chile? Seguro hay varios que dirán que no. Los más entrados en años citarán a Elías Figueroa, los que vibraron con Francia 98′ a Marcelo Salas o Iván Zamorano y, obviamente, muchos se decidirán por Arturo Vidal. Es un debate completamente abierto.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

En noviembre, la Selección Chilena sostendrá dos partidos amistosos. El primero será ante Rusia, el 15 de noviembre, y el segundo ante Perú, el 18 del mismo mes. Ambos se llevarán a cabo en Sochi, ciudad rusa que da hacia el Mar Negro.

