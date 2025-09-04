Alexis Sánchez está de vuelta en el fútbol español, donde vestirá los colores del Sevilla junto a Gabriel Suazo. Después de una complicada temporada en Udinese, donde no fue protagonista, el delantero nacional se prepara para un nuevo capítulo en su aventura en Europa.

El tocopillano firmó contrato el pasado lunes 1 de septiembre y, tras solucionar algunos problemas burocráticos del club, se unió a los entrenamientos con el resto del plantel este jueves 4. Durante esta misma jornada, además, dio su primera entrevista en Sevilla.

“Tuve muchas oportunidades para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande. El estadio, la afición. Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso”, comentó.

“Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto”, complementó el Niño Maravilla a las redes oficiales de Sevilla.

Consultado por su edad, porque llega a Sevilla con 36 años, mencionó: “Uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números“.

“Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar”, concluyó.