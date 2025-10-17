Dos de los mejores arqueros que ha tenido el fútbol sudamericano en el Siglo XXI son Claudio Bravo y Emiliano Martínez. El chileno fue bicampeón de América, logro que el argentino igualó años después y además le sumó la Copa del Mundo.

Eso sí, la carrera del formado en Colo Colo parece ser más exitosa a nivel de clubes, al jugar en Barcelona y Manchester City. En los catalanes fue campeón de Liga, de Champions League y del Mundial de Clubes, acumulando en total 22 títulos (20 en clubes).

El Dibu, más allá de sus logros con el seleccionado trasandino, no trasciende en el Aston Villa a nivel de campeonatos logrados y como gran hito tiene un clasificación a Champions League. En Arsenal sí fue parte de un plantel que ganó FA Cup y la Community Shield, aunque no era el titular.

La comparación de Carlos Navarro Montoya

El ex portero de Bca Juniors Carlos Navarro Montoya, recordado en Chile por la semifinal ante Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991, estuvo presente en el lanzamiento del streaming Picado TV Chile, instancia en la que conversó con Redgol sobre Claudio Bravo y Emiliano Martínez.

Navarro Montoya estuvo en el lanzamiento de Picado TV Chile

“Claudio fue un gran arquero, seguramente estará entre los mejores arqueros de los últimos 20 años del continente sudamericano. Es una referencia obligatoria acá en Chile para cualquiera que desea ser arquero en este país, creo que su carrera habla por sí sola”, señala en primera instancia.

Publicidad

Publicidad

Luego destaca que en su juego “transmitía seguridad. Eso en un arquero es vital y es consecuencia de muchas cosas, pues más allá de las condiciones genéticas, tiene que haber recorrido y aprendizaje. Claudio construyó una carrera fenomenal, siempre fue un arquero de garantías. Haberse mantenido tanto tiempo en el nivel en el que jugó, te habla de sus cualidades”.

Al compararlo con Dibu Martínez indica el Mono que “el parangón es que son dos arqueros confiables, que transmiten seguridad, generan tranquilidad y son eficaces. Más allá de los logros de cada uno en sus equipos, porque esto no es tenis y es un deporte colectivo, hay cosas que los emparentan”.

ver también “Saco lo mejor de los mejores”: arquero de Argentina Sub 20 sorprende al Mundial por Claudio Bravo

Insistió en que “a los futbolistas no los juzgo por lo que ganan. Es un deporte colectivo, no es tenis, y ese contexto a veces ayuda y a veces no ayuda. Te insertas en una dinámica positiva o negativa de un equipo. Yo los desmenuzo por cómo son técnicamente cada uno. Y cada uno tiene sus virtudes, sus capacidades”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, señala que es Martínez quien está por encima de Bravo. “Creo que el Dibu lo que ha conseguido es ser determinante en un momento puntual como la final de un Mundial. Eso por ahí no sé si lo pone un peldaño arriba, pero no podemos obviarlo a la hora de hacer un pantallazo. Pero Claudio igual fue un grandísimo arquero”, cerró Navarro Montoya.