Gran sorpresa causó la noticia que dio a conocer TNT Sports Chile. La señal oficial del fútbol chileno informó que comenzará a transmitir, junto a HBO Max, un total de 120 partidos en exclusiva y por 11 temporadas de la mayor liga de baloncesto del mundo, la NBA.

Esta noticia sorprende a los fanáticos latinoamericanos, quienes se acostumbraron a ver la liga a través de ESPN y que, además, ya habían sido notificados días atrás con el anuncio de Prime Video, la plataforma de Amazon que también había adquirido otro paquete de encuentros.

De esta forma, la mayor liga de baloncesto del mundo no tendrá una sola casa, como ocurría hace años en Chile, sino que serán tres (y hasta cuatro si contamos la NBA App) para disfrutar lo mejor del baloncesto mundial.

Canales y plataformas para ver todos los partidos de la NBA 2025

Que la NBA llegue a Prime Video y TNT Sports/HBO Max no significa el fin de las transmisiones en ESPN/Disney+. Es más, la empresa propiedad del ratoncito informó que también emitirá algunos partidos de la liga , incluso de instancias decisivas, aunque no será todos los años, ni todos los días.

Un medio trasandino y especializado en deporte, @Puntaje_Ideal, dio a conocer detalles de los acuerdos que involucran a todas las compañías. Informó, por ejemplo, que TNT Sports transmitirá más de 120 partidos (temporada regular y playoffs) en vivo por HBO Max. En específico, las emisiones se harán solo los domingos, lunes y martes.

Adicionalmente, agregó que los encuentros irán por HBO Max, y algunos de ellos se verán tanto por TNT Sports como por el canal de películas, TNT. El paquete incluye, además, la emisión del “All Star Weekend” en exclusiva y al menos 22 partidos de primera y segunda ronda de playoffs cada temporada. Finalmente, también transmitirá una de las series de Finales de Conferencia cada dos años (empezando en 2027).

¿Y Prime Video? La plataforma de Amazon, por su parte, incluye 66 partidos de temporada regular preferentes los jueves , siete partidos eliminatorios de la NBA Emirates Cup, seis partidos del Play In en exclusiva, partidos de primera y segunda ronda de playoffs, además de las Finales de Conferencia Oeste de la temporada 2025/26 en exclusiva. También tendrá en exclusiva las Finales de la NBA en 2025/26 y durante los años pares (alternando con ESPN, que tendrá las Finales en los años impares) hasta 2036.

ESPN y Disney+, en tanto, es la única señal que salió afectada al perder la “exclusividad” de la liga. No obstante, sigue siendo la señal más potente de todas al mantener las finales en años impares y también de transmitir algunos duelos de los días martes, miércoles*, viernes, sábado y domingo.

*Día exclusivo para ESPN y Disney+.