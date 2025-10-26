Si bien la Universidad de Chile no pudo ante la UC en el Clásico Universitario, no hay tiempo para lamentos. Los azules ahora deben enfocarse en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde visitarán a Lanús.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentan este jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas, al elenco trasandino en el Estadio Ciudad de Lanús en una serie que llega igualada tras el épico empate conseguido en el Estadio Nacional de Santiago, donde la U logró igualar la serie con un marcador de 2-2 tras venir perdiendo por dos goles a cero, en gran parte gracias a las conquistas de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, este último quien convirtió un polémico penal en los descuentos.

Partidazo que, para suerte de los hinchas universitarios, tiene transmisiones confirmadas. Conoce todos los detalles, a continuación.

¿Va por TV abierta? Dónde ver Lanús vs. U. de Chile por Sudamericana

Nuevamente, se confirmó que el duelo de vuelta entre Lanús y la Universidad de Chile NO irá por CHV, ya que la señal de TV abierta no posee los derechos de este certamen Conmebol. Lo cierto es que las señales que SÍ transmitirán este encuentro son dos de TV de pago, ESPN y DSports de DirecTV.

Así es, porque tal como ocurrió la semana anterior, se confirmó en los últimos días que el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Lanús y la Universidad de Chile a jugarse en el Estadio Ciudad de Lanús irá EN VIVO solamente por las señales de ESPN, también de forma ONLINE a través de la plataforma Disney+, además de DSports de DirecTV, mismo caso con DGO de forma online.

Ambas señales, adicionalmente, también transmitirán la primera semifinal de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle, a jugarse el próximo martes 28 de octubre a las 21:30 horas en el Arena MRV de Brasil, serie que se encuentra igualada a un gol tras el partido de ida.

La Universidad de Chile visita a Lanús por la Copa Sudamericana 2025 este jueves 30 de octubre. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Programación de las revanchas por Copa Sudamericana

El encuentro de vuelta entre los cuatro elencos clasificados a semifinales, se jugarán en las siguientes fechas:

martes 28 de octubre Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle a las 21:30 horas en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.

jueves 30 de octubre Lanús vs. Universidad de Chile a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, Argentina.



