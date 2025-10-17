Es tendencia:
NBA

¡Golpazo en las transmisiones! TNT Sports Chile le arrebata parte de la NBA a ESPN y Disney+

La cadena televisiva que transmite el fútbol chileno anunció el ingreso de la mayor liga de basquetbol a su parrilla programática.

Por Franco Abatte

Ahora podrás ver la NBA completamente en vivo a través de las pantallas de TNT Sports.
© Getty ImagesAhora podrás ver la NBA completamente en vivo a través de las pantallas de TNT Sports.

Un gran golpe dio a conocer TNT Sports Chile a través de sus redes sociales. Así es, porque informó que a partir de este año comenzarán a transmitir completamente en vivo la NBA, la mayor liga de baloncesto en el mundo a través de sus pantallas y de las pantallas de HBO MAX.

Gran golpe que da la señal de Warner Bros. Discovery y que se suma a otra plataforma de streaming, Prime Video, la que también recientemente anunció la transmisión de la mayor liga de baloncesto a través de sus pantallas.

El mensaje de TNT Sports anunciando la NBA

A través de sus cuentas de redes sociales, como X e Instagram, TNT Sports Chile publicó el siguiente mensaje: “TÚ LO PEDISTE, NOSOTROS LO TRAEMOS La NBA llega a TNT Sports y HBO MAX con toda su magia”.

¿Cuándo comienza la transmisión? En el propio mensaje de la cadena televisiva se anuncia que todo comenzará este martes 21 de octubre con el partido entre Oklahoma City Thunder y los Houston Rockets, duelo inaugural a jugarse a las 20:30 y que irá por las pantallas de TNT Sports Premium, mismo caso que con el duelo de las 23:00 horas, entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors.

De esta forma, ESPN y Disney+ pierden la exclusividad de una importante liga deportiva que hasta la temporada 2024-25 poseía casi en su totalidad, “compitiendo” solamente con la transmisión de la plataforma oficial, NBA app o el canal oficial NBA TV, que en Chile transmite DirecTV.

Sin embargo, esto no significa que la cadena televisiva de Disney no vuelva a transmitir la NBA, a través de su sitio web informó que transmitirá algunos duelos de la temporada, comenzando el miércoles 22 de octubre con los encuentros entre New York Knicks y Cleveland Cavalliers (20:00 horas Chile), además de Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs (22:30 horas Chile).

