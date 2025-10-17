Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

¿Para sus críticos? El mensaje de Leandro Fernández en su peor momento en U. de Chile

El argentino ha sido seriamente cuestionado e incluso, podría dejar el club al final de la temporada.

Por César Vásquez

Leandro Fernández quedó de relegado en U. de Chile.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTLeandro Fernández quedó de relegado en U. de Chile.

Leandro Fernández pasó de ser una de las mayores figuras de U. de Chile, a un cuestionado actor de reparto. El argentino ha recibido muchas críticas en el último tiempo.

El Romántico Viajero pasa por un buen momento, donde trabajan esperanzados en llegar a la final de la Copa Sudamericana. El próximo jueves 23 de octubre enfrentarán a Lanús por la ida de la ronda de los cuatro mejores. Este encuentro se disputará en el Estadio Nacional.

El presente de Leandro Fernández

Desde su llegada a Universidad de Chile, Leandro Fernández logró posicionarse como uno de los jugadores más importantes. El argentino era el jugador que hacía la diferencia en ataque, pero tras algunos problemas físicos, en el segundo semestre de este 2025 terminó perdiendo su titularidad.

Juvenal Olmos critica el estilo de Leandro Fernández en U de Chile: “Es muy difícil jugar con él”

ver también

Juvenal Olmos critica el estilo de Leandro Fernández en U de Chile: “Es muy difícil jugar con él”

Gustavo Álvarez encontró un buen funcionamiento ofensivo de la mano de Lucas Assadi, siendo Fernández el desplazado a la banca. Por si fuera poco, cuando el argentino ha ingresado, no ha mostrado un rendimiento positivo, siendo muy errático.

Cuando la temporada 2025 entra en su recta final, la continuidad de los jugadores empieza a ser debatida. Fernández es uno de los sueldos más altos del plantel actual, por lo que pese a tener contrato hasta fines del 2026, podría dejar el club según Cooperativa.

En medio de todos estos cuestionamientos, Leandro Fernández utilizó Instagram para mandar un mensaje. El delantero subió una foto entrenando, agregando la frase “disfrutando siempre”, en momentos donde algunos especulan que estaría “taimado”.

Publicidad
Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

Leandro Fernández ha disputado 32 partidos en la temporada 2025, con 7 goles y 6 asistencias. No anota desde el 31 de mayo. El argentino lucha por volver a ser importante para Universidad de Chile.

Lee también
Lucas Di Yorio deja en duda su continuidad en U. de Chile
U de Chile

Lucas Di Yorio deja en duda su continuidad en U. de Chile

Colo Colo se mueve para que Chile sea sede de la Copa Libertadores fem
Femenino

Colo Colo se mueve para que Chile sea sede de la Copa Libertadores fem

Fue ‘Bota de Oro’, integró equipo de las estrellas de FIFA y ahora le pone tarea a Sánchez
Alexis Sánchez

Fue ‘Bota de Oro’, integró equipo de las estrellas de FIFA y ahora le pone tarea a Sánchez

Paredes habla por primera vez tras la denuncia de Magallanes
Chile

Paredes habla por primera vez tras la denuncia de Magallanes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo