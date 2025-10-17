Leandro Fernández pasó de ser una de las mayores figuras de U. de Chile, a un cuestionado actor de reparto. El argentino ha recibido muchas críticas en el último tiempo.

El Romántico Viajero pasa por un buen momento, donde trabajan esperanzados en llegar a la final de la Copa Sudamericana. El próximo jueves 23 de octubre enfrentarán a Lanús por la ida de la ronda de los cuatro mejores. Este encuentro se disputará en el Estadio Nacional.

El presente de Leandro Fernández

Desde su llegada a Universidad de Chile, Leandro Fernández logró posicionarse como uno de los jugadores más importantes. El argentino era el jugador que hacía la diferencia en ataque, pero tras algunos problemas físicos, en el segundo semestre de este 2025 terminó perdiendo su titularidad.

Gustavo Álvarez encontró un buen funcionamiento ofensivo de la mano de Lucas Assadi, siendo Fernández el desplazado a la banca. Por si fuera poco, cuando el argentino ha ingresado, no ha mostrado un rendimiento positivo, siendo muy errático.

Cuando la temporada 2025 entra en su recta final, la continuidad de los jugadores empieza a ser debatida. Fernández es uno de los sueldos más altos del plantel actual, por lo que pese a tener contrato hasta fines del 2026, podría dejar el club según Cooperativa.

En medio de todos estos cuestionamientos, Leandro Fernández utilizó Instagram para mandar un mensaje. El delantero subió una foto entrenando, agregando la frase “disfrutando siempre”, en momentos donde algunos especulan que estaría “taimado”.

Leandro Fernández ha disputado 32 partidos en la temporada 2025, con 7 goles y 6 asistencias. No anota desde el 31 de mayo. El argentino lucha por volver a ser importante para Universidad de Chile.