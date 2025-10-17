Coquimbo Unido es sólido puntero del torneo nacional y ha logrado que el plantel esté compenetrado en la búsqueda del título. Sin embargo tienen una piedra en el zapato: el minutaje de jugadores Sub 21.

Deben promediar aproximadamente 60 minutos por partido en los siete encuentros que le restan por jugar. Y si bien el arquero Vicente Villegas entregará “minutos gratis” cuando vaya al Mundial Sub 17, el técnico Esteban González no quiere complicarse.

Coquimbo cambia al jugador Sub 21

Por eso es que ante Colo Colo hará jugar a un canterano como Matías Zepeda en desmedro de Martín Mundaca, quien sumaba doble minutaje por haber nacido en el 2007 y tener 18 años.

Zepeda jugará contra Colo Colo por la lesión de Mundaca

“Martín Mundaca viene cumpliendo los minutos, hemos tratado todo el año que no juegue por reglamento y sea por tema táctico, por el orden para atacar y defender”, explicó el técnico coquimbano.

El problema es que Mundaca sufrió un esguince y no estará disponible para enfrentar al Cacique, por lo que el Chino González le dará la oportunidad a Zepeda, que en el primer semestre jugó más que en el segundo.

“Ahora tenemos la variante de Zepeda, nuestro volante mixto, para que juegue él. Los plazos de Martín van bien en su esguince y si no está uno está otro, deben estar preparados. Lo más posible es que juegue Zepeda como Sub 21″, explicó.

De esta manera en Coquimbo jugará con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo; Sebastián Galani, Matías Zepeda y Matías Palavecino; Cristián Zavala, Cecilio Waterman y Sebastián Cabrera.

El duelo se jugará el domingo desde las 12.30 en el Francisco Sánchez Rumoroso y solamente podrán ingresar hinchas locales.

