NBA

Más de 18 millones de visualizaciones: LeBron James engaña a toda la NBA con su “anuncio”

El Rey del básquetbol "baiteó" a todos sus seguidores y la prensa, al realizar un truco publicitario en su "decisión".

Por Alfonso Zúñiga

Lo que muchos temían que fuera el retiro del básquetbol de LeBron James, acabó en un masivo fail.
La tarde del lunes, el mundo del básquetbol y especialmente los millones de seguidores de la NBA quedaron paralizados, luego que a través de sus redes sociales, la estrella LeBron James indicara que este martes comunicaría “la decisión de todas las decisiones“.

Tan alta fue la expectativa que su video alcanzó más de 75 millones de visualizaciones y otras dos millones de reacciones tanto en X como Instagram. Es que muchos temían que podía comunicar lo que ocurriría con su futuro en el deporte.

A la hora señalada (14:00 horas de Chile), fanáticos de la NBA, seguidores y detractores de LeBron James estaban atentos a sus redes para conocer su “anuncio”. Lamentablemente para todos, el tema terminó siendo un miserable truco publicitario.

LeBron James engaña a toda la NBA con su “anuncio”

La famosa “decisión” que tomó el Rey del básquetbol estadounidense era la presentación de un acuerdo de patrocinio con la marca de licores Hennesy, especializada en coñac, para lanzar su nuevo producto “V.S.O.P.” que ya está en el mercado en aquel país.

En el video que dura un minuto y que a esta hora ya cuenta con más de 18 millones de visualizaciones, da muestras a modo de síntesis que a sus 40 años está listo para jugar su 23° temporada consecutiva en la NBA, y la octava con la camiseta de Los Angeles Lakers.

Como era esperable, las reacciones estuvieron muy lejos de ser positivas para con el astro del básquetbol, a quien acusaron no sólo de “trollear” a sus fanáticos, la prensa y la propia liga, sino también por promover el consumo de alcohol a menores de edad. Da para todo.

¿Cuándo comienza la temporada 2025-26 de la NBA?

La campaña regular del mejor básquetbol del mundo se iniciará oficialmente el martes 21 de octubre y se extenderá en esta fase hasta el 12 de abril del 2026, para cinco días después dar inicio a los Playoffs.

