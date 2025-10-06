Más de 20 millones de visualizaciones: El anuncio de LeBron James que pone en jaque a toda la NBA

LeBron James paralizó el mundo deportivo este lunes. A las 14:53 horas, el basquetbolista publicó un video en sus redes sociales que de inmediato alertó a todos los fanáticos de la NBA y los Lakers. “La decisión de todas las decisiones”, indicó en la publicación que se hizo masiva en sus cuentas oficiales.

Como era de esperarse, el video de inmediato sumó millones de visitas. Hasta el momento de está publicación ya supera los 20,5 millones de visualizaciones solo en X. Pero el video más allá y deja una interrogante de palabras mayores: ¿Qué pasará con LeBron James?

ver también Superó a LeBron, fue MVP, pero una mala decisión acabó con sus sueños de llegar a la NBA

La primera teoría indica que hace 15 años hizo el mismo video para anunciar su salida de Cleveland Cavaliers. Pero ahora con 40 temporadas en el cuerpo, el mensaje podría ser otro. Inclusive por eso se aprecia un entrevistador, con quien sería el encargado de anunciar el fin de su carrera.

Ahora NBC agrega que el 21 veces integrante del All-Star de la NBA podría estar detrás de una campaña publicitaria con Amazon. Incluso no se descarta que sea parte de un documental con ESPN. Así las cosas habrá que esperar a eso de las 13:00 horas de Chile para conocer realmente que ocurre con James que el 30 de diciembre cumple 41 años.

ver también Registro histórico: este es el deportista mejor pagado del mundo en 2025 según Forbes

¿Cuánto gana LeBron James?

LeBron James es uno de los salarios más altos de la NBA. La estrella actualmente recibe 48.728.845 dólares por año. Lo que se refleja que en Chile serían unos 3,8 mil millones de pesos cada 30 días.

LeBron James hará un importante anuncio este martes 7 de octubre (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Ahora para la campaña 2025/2026 su salarió se elevaría a 52.627.153 millones de dólares. Esto tras la renovación que consiguió con los Lakers, por una temporada más.

Pero a su vez complica el presupuesto para próximas contrataciones. Por lo que no se descarta una posible salida o un retiro definitivo de la actividad tras está campaña y que esto sea el tema del anuncio que indicó en sus redes.

Tweet placeholder

Publicidad