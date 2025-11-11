Los hinchas de la NBA viven el deporte con emoción y pasión, por lo mismo, cuando un jugador no responde en la cancha de la mejor manera, las críticas rápidamente llegan y muchos incluso se aventuran a decir que cualquiera podría tomar su lugar en el equipo.

Ante esto, un criticado jugador de la NBA decidió callar a los críticos y demostrarles que por algo ingresó a la mejor liga del mundo.

Brian Scalabrine disputó 11 temporadas en la NBA donde militó en clubes como los Boston Celtics, New Jersey Nets y Chicago Bulls, ganándose el apodo de White Mamba. Pero durante esos años también recibió muchas críticas, por lo que decidió ponerlos a prueba.

La vez que un jugador de la NBA desafío a los hinchas

Scallenge fue una serie de partidos que se jugaron el 2013 y donde el aleto de más de dos metros de altura se enfrentó a cualquiera que aceptara el resto.

El ganador debía llegar a los 11 puntos y así, incluso deportistas de la D1 aceptaron el desafío, donde solo 3 de ellos alcanzaron a llegar a los 3 puntos, mientras que en los otros encuentros el jugador superó a sus oponentes por un amplio marcador.

Brian Scalabrine jugó 11 años en la NBA y cansado de las críticas lanzó inesperado desafío. (Photo by Rob Carr/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también Jugó con LeBron, brilló en la NBA y ahora pasa duros momentos: Fue encontrado inconsciente

“Jugando en la liga recreativa de la YMCA, anoté 60 puntos en un partido”, comentó Scalabrine en el podcast de Duncan Robinson.

“No intentaba presumir ni nada por el estilo. Simplemente dije: ‘Sí, tuve un buen partido. Anoté 60 puntos la otra noche en mi liga amateur’. Así que la gente empezó a tuitear inmediatamente: ‘Eres malísimo, Scal. Te voy a ganar’”.

“Y yo les decía: ‘Miren. Puede que sea malo para ser jugador de la NBA. Esos tipos son bastante buenos. Pero no soy malo comparado con ustedes. Ustedes son malos comparados conmigo… Así que, ¡hagámoslo!’. Invitamos a prácticamente toda Nueva Inglaterra a enviar sus videos. Simplemente, jugué uno contra uno contra cinco tipos diferentes”.

Publicidad

Publicidad

“Hay una frase legendaria que surgió de eso: ‘Estoy mucho más cerca de LeBron que tú de mí'”, dijo el ex del Miami Heat.