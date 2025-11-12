La selección chilena vuelve a la acción este sábado en el amistoso contra Rusia, el primero de dos encuentros en la presente fecha FIFA. El otro será contra Perú, con Nicolás Córdova aún como entrenador interino de La Roja.

Y La Roja ya trabaja en Sochi a las órdenes del DT, conformando desde ya lo que podría ser el once titular de la selección chilena ante el país euroasiático, castigado de la competencia internacional arbitrariamente, con argumentos políticos y bélicos, por la UEFA y FIFA.

La probable formación de Chile está integrada por Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez) en mediocampo; Darío Osorio , Ben Brereton y Lucas Cepeda en ataque.

La otra posibilidad es que aparezca Javier Altamirano, pero la presencia de Felipe Loyola complica la titularidad del volante de la U. En caso dé, podría ingresar por Pizarro.

Los movimientos de La Roja: vuelve Córdova con dos cambios

De esta manera, y de confirmarse esta formación, Córdova realizaría sutiles cambios respecto a lo que fue el último amistoso contra Perú, con la misma defensa, salvo que ingresara Maripán. En el mediocampo está la primera modificación: Felipe Loyola desplaza a Javier Altamirano.

En el último partido de La Roja adulta dirigió Sebastián Miranda: Córdova estaba en el Mundial Sub 20.

Y en ataque, el regreso de Darío Osorio a la citación dejaría fuera de la formación de inicio de Gonzalo Tapia. Brereton y Cepeda repiten.

Junto a los que asoman como titulares, La Roja tiene entre los nominados a Thomas Gillier y Sebastián Mella; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Garguez y Matías Sepúlveda; Ignacio Saavedra, Javier Altamirano, Lautaro Millán y Agustín Arce; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.

El partido entre Chile y Rusia se jugará este sábado 15 de noviembre, desde las 12:00 horas, en el estadio Olímpico Fisht, en la localidad de Sochi.

