Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Formación: dos dudas, cambios y los titulares de la selección chilena para el amistoso contra Rusia

Nicolás Córdova prepara el amistoso de La Roja contra Rusia en Sochi y ya asoman los nombres titulares, aunque aún restan dos entrenamientos.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Se empieza a delinear el once titular de Chile para el amistoso contra Rusia.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTSe empieza a delinear el once titular de Chile para el amistoso contra Rusia.

La selección chilena vuelve a la acción este sábado en el amistoso contra Rusia, el primero de dos encuentros en la presente fecha FIFA. El otro será contra Perú, con Nicolás Córdova aún como entrenador interino de La Roja.

Y La Roja ya trabaja en Sochi a las órdenes del DT, conformando desde ya lo que podría ser el once titular de la selección chilena ante el país euroasiático, castigado de la competencia internacional arbitrariamente, con argumentos políticos y bélicos, por la UEFA y FIFA.

La probable formación de Chile está integrada por Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez) en mediocampo; Darío Osorio , Ben Brereton y Lucas Cepeda en ataque.

La otra posibilidad es que aparezca Javier Altamirano, pero la presencia de Felipe Loyola complica la titularidad del volante de la U. En caso dé, podría ingresar por Pizarro.

Con enormes sorpresas: la nómina de Chile para sus amistosos ante Rusia y Perú

ver también

Con enormes sorpresas: la nómina de Chile para sus amistosos ante Rusia y Perú

Los movimientos de La Roja: vuelve Córdova con dos cambios

De esta manera, y de confirmarse esta formación, Córdova realizaría sutiles cambios respecto a lo que fue el último amistoso contra Perú, con la misma defensa, salvo que ingresara Maripán. En el mediocampo está la primera modificación: Felipe Loyola desplaza a Javier Altamirano.

En el último partido de La Roja adulta dirigió Sebastián Miranda: Córdova estaba en el Mundial Sub 20.

En el último partido de La Roja adulta dirigió Sebastián Miranda: Córdova estaba en el Mundial Sub 20.

Publicidad

Y en ataque, el regreso de Darío Osorio a la citación dejaría fuera de la formación de inicio de Gonzalo Tapia. Brereton y Cepeda repiten.

Junto a los que asoman como titulares, La Roja tiene entre los nominados a Thomas Gillier y Sebastián Mella; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Garguez y Matías Sepúlveda; Ignacio Saavedra, Javier Altamirano, Lautaro Millán y Agustín Arce; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.

Chile suma inesperado problema: Ucrania se manifiesta por amistoso ante Rusia

ver también

Chile suma inesperado problema: Ucrania se manifiesta por amistoso ante Rusia

El partido entre Chile y Rusia se jugará este sábado 15 de noviembre, desde las 12:00 horas, en el estadio Olímpico Fisht, en la localidad de Sochi.

Publicidad
Lee también
Pato Yáñez gritonea a Caamaño por el buzo de Córdova en La Roja
Selección Chilena

Pato Yáñez gritonea a Caamaño por el buzo de Córdova en La Roja

Más de 122 mil visualizaciones: Flamengo revive partidazo de Pulgar ante Neymar
Internacional

Más de 122 mil visualizaciones: Flamengo revive partidazo de Pulgar ante Neymar

La sorpresa que marcó la llegada de la Roja a Rusia
Selección Chilena

La sorpresa que marcó la llegada de la Roja a Rusia

¡Colo Colo tiene vía libre para fichar a una vieja obsesión!
Colo Colo

¡Colo Colo tiene vía libre para fichar a una vieja obsesión!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo