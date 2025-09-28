Prime Video prepara una gran sorpresa para sus suscriptores en Chile, ya que a partir de octubre, la plataforma comenzará a transmitir partidos de la NBA, sumando a su catalogo uno de los espectáculos deportivos más importantes del mundo.

Este increíble estreno no tendrá costo adiciones: quienes ya estén suscritos podrán disfrutas de los partidos de la liga sin la necesidad de pagar de más. La transmisión incluirá partidos de todos los equipos que conforman la liga, ofreciendo a los fanáticos del basquetbol la oportunidad de seguir de cerca a sus estrellas favoritas.

María Isabel Figueroa entrega detalles de la llegada de la NBA a Prime Chile

Redgol conversó con María Isabel Figueroa, head de Prime Video ELA, quien entregó detalles del gran estreno que tendrá la plataforma de entretenimiento.

“Estamos súper entusiasmados con poder adquirir estos derechos de la NBA, y no solo obviamente en Estados Unidos o en algunos países, sino que esto es un acuerdo global que ha hecho Amazon Prime con la NBA”..

Agregando que es un proyecto grande que representa una inversión importante para el streaming. “Es un proyecto bien grande, dura 10 años, o sea que es una inversión importante para la empresa“.

“En cuanto a la NBA en Chile, vamos a tener una gran cobertura, es más, es idéntica a la de los Estados Unidos, así de buena es. Entonces vamos a tener, creo que son aproximadamente 67 partidos en la temporada regular y otros 20 durante los playoffs”.

Agregando que para este primer año también habrá una gran sorpresa para los suscriptores, lo que se suma a la gran variedad que tendrán de partidos. “Vamos a tener los juegos de la serie final de básquet de la temporada de este año”.

“Empieza en octubre, se acaba en junio y durante todas las etapas vamos a estar muy bien cubiertos con muchos juegos y de todos los tipos (…) vamos a tener a todos los equipos”.

Lo que se viene para el futuro del streaming

Este gran lanzamiento tiene que ver con la visión del streaming para lo que se vendrá en un futuro. “Eso es exactamente hacia dónde va todo esto, la visión de Amazon es que Prime Video sea como el hub, el lugar donde la plataforma o el servicio donde tú, como usuario, puedes encontrar todo lo que tú quieres”, comentó María Isabel Figueroa.

Añadiendo que el plan es conectar todo en una misma plataforma. “Cuando ellos dicen eso, se refiere a no solo los contenidos que nosotros estamos proveyendo, que puede ser películas y series on demand, pero en adición a eso, puedes alquilar películas que están en el cine”.

“Sabemos que a la gente le gustan las series, sabemos que a la gente le gustan las películas, pero también sabemos que a las personas les encanta el deporte. Entonces traer ese elemento en vivo creo que es bien importante como parte de la experiencia”.

Asimismo, el estreno de la liga más importante de basquetbol es solo el inicio. “Estamos empezando con la NB A, pero la idea es un futuro cercano, sumar otros otros deportes o otras conferencias, otras ligas a la plataforma. Pero la idea es que eventualmente todo esto sea una experiencia bien personalizada a lo que tú quieres ver, dependiendo de los cómo tú te comportas”.

Agregando que es “esta visión va a traer mucha innovación y creo que la vamos a ver a través de cómo se personaliza para cada persona con inteligencia artificial. Yo creo que vamos a poder ver como el algoritmo va a ser más y más inteligente para realmente poder recomendar todo lo que tú quieres ver sabiendo tus gustos, sabiendo lo que te interesa“.

Sobre la importancia de Chile para el streaming, María Isabel recalcó el talento nacional y el éxito de las producciones locales en la plataforma. “Chile es un país prioritario para Prime Video, sin duda es un país donde ya hemos visto mucho crecimiento a nivel de usuarios, donde hemos visto mucho crecimiento a nivel de consumo de contenido. Entonces, por lo tanto, nosotros sí estamos ya invirtiendo en todo este contenido local”.

