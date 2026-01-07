Es tendencia:
Nacho Casale se luce en dura etapa maratón del Dakar y se mete en el top ten de la competencia

En una de las jornadas más exigentes de la carrera, el piloto logró sobreponerse a múltiples contratiempos para finalizar noveno.

Por Felipe Escobillana

El retorno a las pistas de Ignacio Casale no ha sido fácil y está siendo una verdadera prueba de carácter para sobreponerse con garra a los desafíos que le ha presentado la edición 2026 del Dakar, conocida como la carrera más dura del mundo. 

Tras un complicado inicio, con dos días sufriendo inconvenientes mecánicos, el tricampeón del Dakar enfrentó este miércoles la cuarta especial de la carrera, que marcó el inicio de la siempre temida etapa maratón con un recorrido cronometrado de 452 kilómetros, y nuevamente tuvo que sortear complicaciones para arribar en la novena posición del día.

Dos pinchazos de neumáticos antes del kilómetro cien y un problema en el turbo del Taurus T3 lo obligaron a administrar el ritmo y cuidar el vehículo en un terreno dominado por la piedra y la exigencia física y mental.

Pese a eso, el chileno pudo completar una compleja etapa de gran forma con un tiempo de cinco horas, 55 minutos y 20 segundos, a 32 minutos y ocho segundos del líder del día, Nicolás Cavigliasso.

Al llegar al campamento maratón, donde no pueden recibir asistencia mecánica, Casale señaló que “fue una etapa dura, de mucha piedra y donde pinchamos dos ruedas antes del kilómetro cien. Nos quedamos sin repuesto para el resto de la etapa, así que bajamos el ritmo para llegar a la meta cuidando los neumáticos. Además, tuvimos un problema con la manguera del turbo, que pudimos reparar rápido, y llegamos a la meta un poco retrasados, pero sobreviviendo”.

Con el resultado obtenido este miércoles, Ignacio Casale escaló a la décima posición de la tabla general sumando un tiempo total de carrera de 20 horas, 12 minutos y 47 segundos.

Ahora, tras realizar los arreglos mecánicos del  vehículo junto a su copiloto, Cadu Sachs, el piloto del equipo BBR Motorsport está listo para largar la segunda parte de la etapa maratón, la quinta especial de la competencia, que tendrá un recorrido cronometrado de 371 kilómetros desde el campamento maratón hasta la ciudad de Hail.

