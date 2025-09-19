Es tendencia:
Copa Sudamericana

“No caigamos en fanatismo, no fue penal para la U”: rostro de ESPN frena a Rivarola por mano de Alianza Lima

El ídolo azul tuvo acalorado debate con sus compañeros sobre la jugada que marcó el partido, llenándose de críticas en redes sociales.

Por Nelson Martinez

El penal de la polémica en la U.
© ESPN Chile.El penal de la polémica en la U.

Diego Rivarola es el principal blanco de críticas tras la transmisión del partido de U de Chile, donde igualó 0-0 ante Alianza Lima, en Perú. Eso sí, esta vez casi todo el panel de ESPN Chile se cuadró con él, menos uno.

Es que la polémica mano de Alianza Lima en el primer tiempo sacó ronchas en plena transmisión y también post partido, en un cobro que el juez desestimó y que pudo significarle el triunfo a los azules.

Ahí, los hombres de ESPN Chile debatieron sobre la jugada, con acalorado intercambio entre Rivarola, Rafa Olarra, Dante Poli, Nico Peric y el periodista Sebastián Esnaola.

¿Fue penal? La polémica por Rivarola y el panel de ESPN

Acalorado debate en la señal debido al penal que todo U de Chile alegó y no fue pitado por el árbitro. Ahí, quien más discutió fue Diego Rivarola, quien se encontró con firme postura de Dante Poli diciendo que no correspondía sanción.

“Con la imagen que vi me convenzo que no fue penal. Cuando el brazo en el movimiento va con la intención de esconderlo y no abrirlo, no se cobra penal y eso es lo que pasa. Tiene que ver con la intención de evitar”, partió diciendo Poli.

Fue ahí que Diego Rivarola lo interrumpió reclamando que los jueces “no se saben o no se quieren saber las reglas. En la cancha de Boca, ¿Les cobran ese penal?.

La lesión que sacude a la U para la vuelta de Copa Sudamericana ante Alianza Lima

La lesión que sacude a la U para la vuelta de Copa Sudamericana ante Alianza Lima

Finalmente, Dante Poli puso fin al intercambio y les dejó directo mensaje a su colegas del panel pidiendo que “no caigamos en el fanatismo de creer que todos los cobros tienen que ser para uno y otro lado”.

La jugada del penal de la polémica:

