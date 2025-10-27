Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Running

The Color Run Santiago 2025: fecha, lugar y todo lo que necesitas saber para la carrera

Solo faltan tres semanas para que The Color Run Santiago se tome Ciudad Empresarial el domingo 9 de noviembre.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Todo lo que debes saber para The Color Run 2025
Todo lo que debes saber para The Color Run 2025

Solo faltan tres semanas para que The Color Run Santiago, la corrida más feliz del planeta, se tome Ciudad Empresarial el domingo 9 de noviembre desde las 8:30 AM. Miles de corredores ya se preparan para disfrutar de una jornada llena de música, espuma, colores y mucha diversión.

La venta de entradas continúa disponible a través de Passline, cuyos valores son de $17.000 el kit general, y $20.000 el kit con medalla.

Todo lo que debes saber para The Color Run

The Color Run es mucho más que una corrida: ¡es una experiencia! Habrá DJ en vivo, concursos, regalos, un portal de espuma, estaciones de color a lo largo del recorrido y un gran cierre con explosión de colores.

Además, los asistentes podrán visitar los stands de las marcas auspiciadoras, donde encontrarán múltiples sorpresas y regalos para todos los color runners.

El kit oficial consiste en un morral, polera, sachet de polvos de colores y pulsera de acceso. Éstos se podrán retirar con carné de identidad y código QR desde el 4 hasta el 8 de noviembre en Parque Arauco, entre las 11.00 y 20.00 hrs en el stand ubicado en el edificio oriente, terraza Open Gourmet. 

¿Cuándo y dónde es The Color Run 2025? Precio y venta de entradas

ver también

¿Cuándo y dónde es The Color Run 2025? Precio y venta de entradas

Esto es lo debes tener en cuenta:

  • Estacionamiento: habrá estacionamiento pagado disponible. Se recomienda llegar temprano.
  • Qué llevar: ir liviano, solo con el morral del kit y lo esencial para correr cómodo y disfrutar de la fiesta de colores final.
  • Hidratación: llevar botella de agua para rellenar en el punto de hidratación.
  • Sol: llevar gorro y protector solar.
  • Ropa: usar ropa y zapatillas que estés dispuesto a colorear. Los polvos son 100% lavables y elaborados con maicena y colorantes naturales.
  • Mascotas: es una corrida pet friendly, pero se prioriza su bienestar. Evitar llevarlos si se estresan con la multitud o el ruido. Si lo haces, llévale su fuente de agua y bolsas para recoger sus necesidades.
  • Pulsera: llevar la pulsera puesta al ingresar, ya que es la entrada oficial.
  • Stands: habrán muchos regalos para los asistentes
  • Espíritu: no es una carrera, ¡nadie compite! The Color Run es una corrida recreativa pensada para disfrutar, no para ganar.
Publicidad
Lee también
Corrida Milo anuncia su 15° edición en Parque Estadio Nacional
Redsport

Corrida Milo anuncia su 15° edición en Parque Estadio Nacional

Confirman recorridos de la Maratón de Santiago 2025
Redsport

Confirman recorridos de la Maratón de Santiago 2025

Hugo Catrileo conquistó 21K en Maratón de Temuco 2025
Redsport

Hugo Catrileo conquistó 21K en Maratón de Temuco 2025

Chilean Championship: la genial carrera de corpóreos en la Primera B
Chile

Chilean Championship: la genial carrera de corpóreos en la Primera B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo