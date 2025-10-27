Solo faltan tres semanas para que The Color Run Santiago, la corrida más feliz del planeta, se tome Ciudad Empresarial el domingo 9 de noviembre desde las 8:30 AM. Miles de corredores ya se preparan para disfrutar de una jornada llena de música, espuma, colores y mucha diversión.
La venta de entradas continúa disponible a través de Passline, cuyos valores son de $17.000 el kit general, y $20.000 el kit con medalla.
Todo lo que debes saber para The Color Run
The Color Run es mucho más que una corrida: ¡es una experiencia! Habrá DJ en vivo, concursos, regalos, un portal de espuma, estaciones de color a lo largo del recorrido y un gran cierre con explosión de colores.
Además, los asistentes podrán visitar los stands de las marcas auspiciadoras, donde encontrarán múltiples sorpresas y regalos para todos los color runners.
El kit oficial consiste en un morral, polera, sachet de polvos de colores y pulsera de acceso. Éstos se podrán retirar con carné de identidad y código QR desde el 4 hasta el 8 de noviembre en Parque Arauco, entre las 11.00 y 20.00 hrs en el stand ubicado en el edificio oriente, terraza Open Gourmet.
ver también
¿Cuándo y dónde es The Color Run 2025? Precio y venta de entradas
Esto es lo debes tener en cuenta:
- Estacionamiento: habrá estacionamiento pagado disponible. Se recomienda llegar temprano.
- Qué llevar: ir liviano, solo con el morral del kit y lo esencial para correr cómodo y disfrutar de la fiesta de colores final.
- Hidratación: llevar botella de agua para rellenar en el punto de hidratación.
- Sol: llevar gorro y protector solar.
- Ropa: usar ropa y zapatillas que estés dispuesto a colorear. Los polvos son 100% lavables y elaborados con maicena y colorantes naturales.
- Mascotas: es una corrida pet friendly, pero se prioriza su bienestar. Evitar llevarlos si se estresan con la multitud o el ruido. Si lo haces, llévale su fuente de agua y bolsas para recoger sus necesidades.
- Pulsera: llevar la pulsera puesta al ingresar, ya que es la entrada oficial.
- Stands: habrán muchos regalos para los asistentes
- Espíritu: no es una carrera, ¡nadie compite! The Color Run es una corrida recreativa pensada para disfrutar, no para ganar.