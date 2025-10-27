Solo faltan tres semanas para que The Color Run Santiago, la corrida más feliz del planeta, se tome Ciudad Empresarial el domingo 9 de noviembre desde las 8:30 AM. Miles de corredores ya se preparan para disfrutar de una jornada llena de música, espuma, colores y mucha diversión.

La venta de entradas continúa disponible a través de Passline, cuyos valores son de $17.000 el kit general, y $20.000 el kit con medalla.

Todo lo que debes saber para The Color Run

The Color Run es mucho más que una corrida: ¡es una experiencia! Habrá DJ en vivo, concursos, regalos, un portal de espuma, estaciones de color a lo largo del recorrido y un gran cierre con explosión de colores.

Además, los asistentes podrán visitar los stands de las marcas auspiciadoras, donde encontrarán múltiples sorpresas y regalos para todos los color runners.

El kit oficial consiste en un morral, polera, sachet de polvos de colores y pulsera de acceso. Éstos se podrán retirar con carné de identidad y código QR desde el 4 hasta el 8 de noviembre en Parque Arauco, entre las 11.00 y 20.00 hrs en el stand ubicado en el edificio oriente, terraza Open Gourmet.

Esto es lo debes tener en cuenta:

Estacionamiento: habrá estacionamiento pagado disponible. Se recomienda llegar temprano .

habrá estacionamiento pagado disponible. Se recomienda . Qué llevar: ir liviano, solo con el morral del kit y lo esencial para correr cómodo y disfrutar de la fiesta de colores final.

ir liviano, solo con el del kit y lo esencial para correr cómodo y disfrutar de la fiesta de colores final. Hidratación: llevar botella de agua para rellenar en el punto de hidratación .

llevar para rellenar en el . Sol: llevar gorro y protector solar .

llevar y . Ropa: usar ropa y zapatillas que estés dispuesto a colorear . Los polvos son 100% lavables y elaborados con maicena y colorantes naturales.

usar . Los polvos son 100% lavables y elaborados con maicena y colorantes naturales. Mascotas: es una corrida pet friendly , pero se prioriza su bienestar. Evitar llevarlos si se estresan con la multitud o el ruido. Si lo haces, llévale su fuente de agua y bolsas para recoger sus necesidades .

es una corrida , pero se prioriza su bienestar. Evitar llevarlos si se estresan con la multitud o el ruido. Si lo haces, llévale su y . Pulsera: llevar la pulsera puesta al ingresar , ya que es la entrada oficial.

llevar la , ya que es la entrada oficial. Stands: habrán muchos regalos para los asistentes

habrán muchos regalos para los asistentes Espíritu: no es una carrera, ¡nadie compite! The Color Run es una corrida recreativa pensada para disfrutar, no para ganar.

