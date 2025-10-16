La selección argentina Sub 20 sigue a paso firme su misión de coronarse campeona del Mundial en Chile. Ya están en la final tras sacar adelante una dura semifinal contra Colombia.

Y uno que brilló con sus atajadas cuando el partido estaba 0-0 fue Santino Barbi. El meta que solo ha embocado dos goles en su portería durante el Mundial se llenó de loas por su gran nivel.

“Cuando llegamos a Chile nos pusimos ese objetivo, el objetivo era jugar la final. Hoy pudimos concretar el primer objetivo y ahora vamos a tratar de llevar la Copa del Mundo”, dijo el meta.

La admiración de Argentina Sub 20 por Claudio Bravo

El portero de Talleres y la selección argentina Sub 20 reconoció que tiene una particular inspiración a la hora de brillar con los guantes. Ahí sacó a colación la figura de Claudio Bravo.

“Claudio Bravo buenísimo arquero, mucha técnica, mucha trayectoria. Uno siempre va tratando de sacar lo mejor de los mejores”, dijo el portero de la albiceleste.

Publicidad

Publicidad

Mencionando también a Dibu Martínez y su compañero en Talleres, Javier Burrai, el meta de Argentina Sub 20 ya piensa en levantar el trofeo en nuestro país. Es ahí donde asoma Marruecos, la revelación del torneo.

ver también Se sube al carro: Javier Milei quiere estar en Chile para la Final del Mundial Sub 20

“No vimos nada (Marruecos vs Francia), ya estábamos concentrados en esto, no vimos nada cómo jugaban. En la semana nos prepararemos de la mejor forma para enfrentar la final”, cerró.