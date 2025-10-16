La selección chilena Sub 20 verá desde la TV la final del Mundial, tras ser eliminada en octavos de final del torneo. Y ahí, los dardos apuntaron contra el técnico Nicolás Córdova.

Con un partido ganado y tres perdidos en el torneo donde era anfitrión, el medio entero le cayó al DT, donde hasta un ex dirigido lo criticó con todo. Más aún, tras su recordada frase de las “métricas”.

Por eso, un ídolo nacional salió al paso y le cantó sus verdades al estratega nacional. Se trata de Carlos Caszely, quien simplificó el debate y le mandó directo mensaje al entrenador.

Caszely sin filtro contra Córdova

Durante el programa ” A veces hablamos de fútbol”, de Picado TV, Carlos Caszely fue consultado por la defensa de “métricas” de Nicolás Córdova ante el mal rendimiento de la Roja Sub 20.

“Utilizar palabras demasiado rebuscadas, cuando el fútbol es un juego. Creo que cuando los técnicos usan otras palabras muy rebuscadas… Esta cuestion es fútbol, hay una pelotita. Lo demas es todo anexo, todo eso le falta al fútbol chileno”, criticó.

Siguiendo con su descargo contra el DT de la selección chilena Sub 20, el “Rey del Metro Cuadrado” puso otro ejemplo categórico. Con total simpleza, se las cantó clarita a Córdova.

“La máxima expresión del fútbol es el gol y si tu dices ‘corrí 80 km y tiré 400 centros, tuve posesión del balon’… Pero si no metes la pelota en el arco contrario… Los partidos se ganan con goles”, cerró.