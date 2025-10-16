La pésima campaña de la selección chilena Sub 20 en el Mundial sigue siendo tema de debate en el medio. Y claro, las críticas al pobre manejo de Nicolás Córdova no han cesado en estos días, siendo apuntado como el principal responsable del mal rendimiento del equipo.

Es más, hay quienes apuntan a debilidades de manejo y hasta falta de herramientas a nivel sicológico. Así lo dejó en claro Felipe Fuenzalida, ex psicólogo de distintas selecciones chilenas con experiencia en cuatro mundiales y los Juegos Olímpicos de Tokio, quien alcanzó a trabajar apenas unos meses con el DT.

Para el profesional de la salud, hay un perfil en torno a la figura de Córdova que sirve como ejemplo perfecto para entender los malos resultados. Su nula autocrítica y capacidad de escuchar otras voces son claves en este proceso.

“Nicolás Córdova cree que todo lo que él plantea es la verdad absoluta”

En diálogo con La Tercera el psicólogo declaró que “Córdova es una persona que no escucha, que tiene una única visión sobre las cosas, que cree que lo que él plantea es la verdad absoluta, y además se rodea de gente sin experiencia. Eso también tiene mucha gravedad, porque cuando uno arma un equipo de trabajo debe tener contrapartes que te puedan rebatir, discutir o proponer ideas distintas”.

Lo tildó luego de arrogante. “Arrogancia en términos de creer que se tiene la fórmula mágica, que es la única manera para aproximarnos al alto rendimiento, cuando el alto rendimiento es la consecuencia de un conjunto de factores que interactúan”, sostuvo.

Nicolás Córdova fue incapaz de hacer jugar bien a pesar de sus dos años de trabajo en la selección chilena Sub 20. | Foto: Photosport.

“Si tú revisas la configuración del cuerpo técnico de Córdova, es gente que no tiene experiencia en megaeventos, que no ha estado en instancias importantes, y eso también habla del estilo y la personalidad del entrenador, que prefiere rodearse de personas que todo el tiempo van a estar replicando lo que él dice y no lo van a confrontar”, agregó.

En ese sentido, Fuenzalida sostuvo que “cuando el liderazgo es tan unipersonal y el resto simplemente funciona más en términos operativos que de ser capaces de también construir o ser parte del relato, evidentemente es muy difícil que una persona pueda sostener un proyecto si no tiene un equipo de trabajo con experiencia y logros”.

Nicolás Córdova seguirá como jefe de selecciones menores e incluso dirigirá a la adulta en los amistoso de noviembre ante Rusia y Perú. | Foto: Photosport.

“Es tremendamente peligroso en el alto rendimiento rodearte de personas que jamás te discuten, que tú les das una instrucción y ellos la van a ejecutar, pero no se van a parar contigo y plantearte, ‘mira, quizás esto lo podríamos hacer distinto’”, agregó.

“Córdova necesita que le confirmen todo el rato lo que quiere escuchar”

Para reforzar su idea, el profesional de la salud sostuvo que “promueve e incentiva equipos de trabajo donde no hay circulación de ideas, donde no se pueden contrastar las opiniones, y simplemente todos tienen que alinearse con él, porque es un liderazgo muy autoritario, un liderazgo poco colaborativo, y hoy en el alto rendimiento es clave el liderazgo colaborativo, donde podemos confrontar ideas…”.

Para cerrar y a la hora de detallar su corta experiencia trabajando con el DT, Fuenzalida concluyó que “alcancé a estar seis o siete meses con él, pero rápidamente me di cuenta de que era muy complejo trabajar con él, porque necesita que le confirmen todo el rato lo que quiere escuchar; tiene cero capacidad de diálogo, y eso habla de sus rasgos de inseguridad totales”.

