Con dos encuentros se completó la jornada sabatina de la fecha 28 en Primera B, los cuales tenían dos objetivos distintos, seguir en carrera por el título y ascenso directo, además de escapar de la zona de descenso. Sólo uno de los cuatro equipos involucrados logró su cometido.

La acción se vivió por duplicado en el norte y centro sur del país. En la ciudad de la “Eterna Primavera”, San Marcos de Arica tenía la obligación de ganar para mantener su opción matemática de pelear por el campeonato, al frente estaba Unión San Felipe, que debía ganar para alejarse del sótano de la categoría.

Para suerte de los nortinos, lograron romper el esquema rival al comenzar el cotejo, gracias a la anotación de Reiner Campos (7′), se llevaron la victoria por 1-0, que les encumbra al tercer puesto de Primera B con 45 puntos, a cuatro del líder Universidad de Concepción, con dos fechas por disputar.

Wanderers se despide del título en Primera B

Quien estaba en la misma posición de San Marcos era el “Decano” del fútbol nacional, que viajó hasta la ciudad maulina de Molina para visitar a Curicó Unido en busca de la necesaria victoria que le permitiera seguir en la pelea por el título.

Sin embargo, Wanderers fue incapaz de romper el cerco defensivo de los albirrojos, cayó en la desesperación y provocó un penal a favor del local que Cristián Bustamante cambió por gol en los 85′, que los sacó definitivamente de la lucha.

Es que con esta derrota, los “caturros” cayeron al quinto puesto con 41 unidades y se alejaron a ocho del puntero, así que matemáticamente ya no tienen opciones, por lo que su enfoque debe estar en asegurar su lugar en liguilla. Curicó salta al 11° lugar con 30, y queda a un triunfo de la salvación.

Así queda la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso

La continuidad de la fecha 28

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

Deportes Antofagasta vs. Universidad de Concepción / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

Deportes Copiapó vs. Magallanes / 15:00 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Deportes Concepción vs. San Luis de Quillota / 17:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

Deportes Temuco vs. Deportes Santa Cruz / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

