Si Cobreloa quería tener opción para seguir en la pelea por el título de la Primera B y así regresar a la máxima categoría del fútbol chileno, estaban obligados a sumar una victoria en su visita al colista Santiago Morning en el Estadio Municipal de La Pintana.

Poco más de dos mil hinchas loínos llegaron hasta el sector sur de la capital en busca de esa victoria que necesitaban con urgencia; sin embargo, sufrieron un dramático golpe de realidad ante los bohemios que siguen vivos en su lucha por no descender.

ver también Tabla Primera B: Rangers gana partido clave a Recoleta y sueña con la Liguilla

Cobreloa se aleja del título de Primera B ante Santiago Morning

Dos rápidos golpes conectados por Bryan Taiva (5′) y Kevin Vásquez (7′) elevaron la confianza de los microbuseros que tras ello le pasaron el nerviosismo a los “Zorros del Desierto”, quienes se descontrolaron y sufrieron la expulsión por doble tarjeta amarilla de David Tapia.

En el complemento, fue Cobreloa quien trató de forma desesperada de acortar las diferencias en el marcador, pero Santiago Morning supo manejar el juego y en un certero contragolpe en el minuto 68, Diego Arias puso un sorpresivo y categórico 3-0.

Tweet placeholder

Una derrota que duele mucho en el equipo de César Bravo, pues se queda en el tercer lugar con 44 unidades, y se aleja a cinco del líder Universidad de Concepción y el escolta Deportes Copiapó, quienes si suman en esta fecha 28, los sacan definitivamente de la pelea por el campeonato y el ascenso directo.

Publicidad

Publicidad

Mientras que el triunfo a Cobreloa eleva el espíritu de Santiago Morning, que si bien sigue como colista con 26 puntos, se acercó a un punto de la salvación, donde hay tres equipos en la pelea: Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe y Curicó Unido.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso?

Así continúa la fecha 28

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

San Marcos de Arica vs. Unión San Felipe / 12:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

Curicó Unido vs. Santiago Wanderers / 12:30 horas / Estadio Municipal de Molina

Publicidad

Publicidad

DOMINGO 19 DE OCTUBRE