La Primera B entró en la recta a final y comienzan a definirse los cupos a la Liguilla. Lo que aprovechó Rangers de Talca que en su visita al Estadio Municipal Leonel Sánchez, abrió la fecha con un batacazo de aquellos.

El marcador comenzó a favor de los visitantes con el autogol de Daniel Ulises a los 10 minutos. Luego Recoleta despertó y logró el empate en el 27’ con anotación de Federico Martin y dejó abierto el resultado para el complemento.

Sin embargo, los dirigidos por Erwin Durán demostraron su jerarquía. Primero con el golazo al ángulo de Seba Leyton en el 61’ y luego Gonzalo Reyes (76’) se transformaron en los héroes del triunfo de los rojinegros. Lo que se celebró el doble ya que por primera vez en la temporada sumaron dos triunfos seguidos.

“Estamos contentos con el rendimiento del equipo. Ahora nos metemos en la Liguilla. Tuvimos un año difícil pero ahora estamos volviendo a ser el equipo fuerte que tanto queremos”, recalcó Javier Araya Albornoz, la figura del match en TNT Sports.

Tabla Primera B actualizada: Rangers sueña con la Liguilla

Un triunfo que se celebró el doble ya que Rangers queda en puestos de Liguilla con 40 unidades y cuando restan dos fechas por disputarse. Mientras Recoleta queda décimo con 34 unidades y depende de un milagro para meterse en la fase final.

Rangers queda sexto y en puestos de Liguilla

Ahora Rangers debe disputar la próxima fecha de local ante Concepción y cierra la fase regular de visita frente a San Marcos de Arica. Por su parte Recoleta está obligado a sumar y tendrá que buscar puntos en los dos partidos que restan contra Curicó Unido y Deportes Temuco.

