El fútbol de escritorio vuelve a tomarse la Primera B en esta temporada 2025. Santiago Morning otra vez está en el ojo del huracán, luego de comenzar con -9 puntos este año, tras una delicada denuncia de Magallanes tras el partido entre ambos del pasado 11 de octubre.

Con un solitario gol de Kevin Vásquez en la cancha del Estadio Municipal Luis Navarro Avilés los microbuseros sumaron tres puntos de oro en su lucha por mantener la categoría. Sin embargo, este resultado podría revertirse en los próximos días.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, Magallanes denunció que durante el partido Esteban Paredes, gerente deportivo del Morning, ejerció como director técnico de los microbuseros dando instrucciones a pesar de no tener contrato para cumplir esa labor.

ver también La inesperada reacción de Esteban Paredes tras mención a Johnny Herrera: “Voy a poner una…”

La denuncia de Magallanes contra el Morning con Esteban Paredes en la mira

Resulta que en el informe arbitral de Diego Flores, el hombre a cargo de impartir justicia en San Bernardo, el ex delantero apareció como inscrito en el cuerpo técnico liderado por Cristian Febre.

Cabe destacar que Esteban Paredes tiene el título de entrenador luego de completar la carrera en la INAF e que incluso ha dirigido algunos partidos en cadetes del Morning. Sin embargo, los carabeleros se defienden justamente porque no tiene contrato de DT en la institución.

Esteban Paredes es el gerente deportivo de Santiago Morning.

Publicidad

Publicidad

Por esta denuncia ahora los dos clubes fueron citados por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde harán sus descargos el próximo martes 21 de octubre. Ahí se pondrán en juego unos puntos cruciales en la lucha por no descender.

ver también Esteban Paredes vs Kike Acuña: Así se resolvió el esperado duelo de Fiebre de Baile

Santiago Morning de momento es colista con 23 puntos, a cuatro de Santa Cruz, San Felipe y Curicó Unido. Magallanes por su parte está en el puesto 11° con 29 unidades, quedando apenas tres por disputar en la fase regular.