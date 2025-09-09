La selección chilena se despide de las terribles eliminatorias donde ya quedó fuera del Mundial. Pese a eso, el último duelo ante Uruguay genera expectación por el retorno de Marcelo Bielsa al país.

El “Loco” dejó huella en el país y con apoyo total en algunos, sumado a críticas en otros, es un nombre que siempre da que hablar. En este caso, el propio Esteban Paredes analizó la polémica figura del DT.

Siendo parte del proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 y también participando en la cita planetaria, el ex Visogol tuvo sinceras palabras para el ciclo del ahora entrenador de Uruguay.

Paredes pone fin a la polémica por Bielsa

Esteban Paredes habló en la previa del duelo de la selección chilena ante Uruguay, donde Marcelo Bielsa vuelve al país tras su exitoso, y también criticado, paso por el país.

“Aprendí mucho con el profe Marcelo Bielsa, cuando lo conocí me enseñó movimientos que siempre se los he rescatado. Siempre le deseo le mejor”, reveló el goleador histórico del fútbol chileno.

Siguiendo con el momento en que el DT vuelve al país, donde enfrentará a la Roja última de las Eliminatorias, Paredes avisó que “viene a jugar a otro Chile, sabemos en el proceso que estamos”.

Paredes en el Mundial 2010 / Foto: Partidos de la Roja.

“Esperemos que la selección nos pueda dar una alegríaa contra Uruguay, va a estar difícil, pero hay que tener fe”, cerró el ícono de Colo Colo, respaldando el nuevo ciclo de la Roja y la eterna figura de Marcelo Bielsa.

