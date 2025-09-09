La selección chilena ha tenido la peor campaña histórica en unas Eliminatorias, que terminó con la salida anticipada primero de Eduardo Berizzo y luego de Ricardo Gareca. Y en su tercer duelo, Nicolás Córdova cierra el proceso.

Tras caer ante Ecuador (primera rueda) y ahora ante Brasil, el DT interno de la Roja fue el elegido para cerrar el ciclo contra Uruguay con el fin de probar jugadores y evitar el bochorno de terminar en el final de la tabla.

Sobre este último ítem, la Roja aún tiene una opción de salvar la terrible campaña y, al menos, no ser el colista final de las Eliminatorias. Para eso, tiene que mirar de reojo otro partido que se disputa a la misma hora.

¿Qué resultados le sirven a Chile para no ser último?

Chile está en la última ubicación de las Eliminatorias con 10 puntos, tras 17 fechas disputadas. Para salir del último lugar debe ganarle sí o sí a Uruguay esta noche en el Estadio Nacional y esperar otro resultado.

Photosport

Es que Perú está penúltimo en la tabla con 12 unidades, por lo que los incaicos deben perder como local ante Paraguay para que un triunfo de Chile deje a la Roja por sobre ellos.

Publicidad

Publicidad

En caso de ganar la selección de Córdova y Perú empate, la diferencia de gol juega a favor de los peruanos. Con diferencia de -14, los del Rímac tienen mejor registro que Chile (-18), por lo que la Roja debería golear a Uruguay.

ver también Emblema de la selección chilena elige al DT ideal tras este desastre de eliminatorias: “Y que lo apoyen todos”

Con ese tarea por delante, el combinado nacional se prepara para bajar el telón a un terrible proceso marcado por el adiós de la Generación Dorada y la peor campaña histórica hasta ahora.