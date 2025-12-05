El año está terminando y con ello, comienza a moverse el mercado de fichajes, donde distintos jugadores tomaran nuevos rumbos, entre ellos, Diego Tapia. El portero de Ñublense anunció que deja el club y revelan cuál podría ser su nuevo destino.

En conversación con Rincón del Rojo, Tapia señaló que no seguirá con el equipo la temporada 2026. “Fue un lindo primer año muy contento de haber logrado llegar a la primera final en la historia del club. Se luchó hasta el último”.

Agregando sobre su salida que “fue un segundo año bastante raro hubo cosas contra las cuales no pude luchar”.

El club al que podría llegar Diego Tapia

Según revela el medio PrimeraBChile, Tapia quedará libre y ya hay un club al que podría llegar. “Existe la intención y sondeos para un eventual regreso a Magallanes, club donde obtuvo la Copa Chile y la Supercopa, y donde dejó muy buenas sensaciones”.

Asimismo, señalan que hasta el momento no hay nada oficial. “No hay acuerdo ni negociación en curso, pero el nombre del meta vuelve a rondar en San Bernardo de cara a una temporada que exige rearmar el plantel tras un año irregular”.

Con Magallanes el portero obtuvo el título de Primera B y la Copa Chile el año 2022, mientras que juntó al conjunto levantaron la SuperCopa de Chile el 2023.

La carrera de Tapia junto a Ñublense

El portero tuvo una gran actuación el 2024, cuando junto a la Longaniza Mecánica llegó a la final de Copa Chile, lo que los clasificó a la Copa Libertadores del 2025.

Sin embargo, este año el panorama fue distinto y el arquero fue perdiendo espacio en la oncena titular, la cual quedó en manos de Nicolás Pérez.

