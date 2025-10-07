Un inesperado momento ocurrió en el último capítulo del estelar “Fiebre de Baile”, donde durante la evaluación del jurado a Esteban Paredes le recordaron a uno de sus grandes rivales en la cancha: Johnny Herrera.

El goleador de Colo Colo ha sido una de las grandes sorpresas de la nueva temporada del estelar de CHV, en donde ganó su primer duelo contra Kike Acuña, por lo que ahora estaba luchando contra los mejores del primer capítulo por la inmunidad.

La reacción de Esteban Paredes a la mención de Johnny Herrera

Al ritmo de “Ojos Lindos” de Bad Bunny, el histórico jugador lucho por ser el mejor de la semana y en medio de la evaluación, Raquel Argandoña le recordó al exjugador de Universidad de Chile. “Parece que los nervios han ido pasando, de a poquito está apareciendo el goleador de Colo Colo. Bailaste con miedo, pero es normal”.

“Quiero que te imagines que en el público está Johnny Herrera, por lo tanto, en la pista te quiero con todo. Mi nota esta noche, solo por hoy, es un 5″, explicó.

Por su parte, Paredes comentó: “Está bien. Voy a tener que poner una foto de Johnny, parece”.

Vasco señaló. “Soy muy futbolero, Esteban querido no sabes lo difícil que es para uno evaluarte. Yo te admiro profundamente, no soy Colocolino, pero te admiro como futbolista, eres un crack y me pones hasta nervioso. De verdad, para mí es un honor que estés acá, que vengas a jugar acá, tú sabes que te quiero mucho y nos ha tocado trabajar muchas veces juntos.

Luego agregó: “Los tatuajes creo que esta vez iba, super bien que estén, pero mi recomendación a futuro, si es que vas a bailar un tango u otro tipo de danza, que se los taparan”.

Agregando sobre la presentación: “Obviamente estabas inseguro, tal vez te falto un poco más de ensayo, estabas incómodo, muy nervioso, tu bailarina es una maestra. Mi nota es un 3″.

Siendo la nota de Moulian la más baja entre el jurado, por lo que Paredes obtuvo un promedio de 18 puntos por su presentación.

