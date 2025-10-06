En los últimos días se ha comenzado a hablar mucho de lo que será la conformación del plantel de Universidad de Chile en el 2026. Al parecer, Johnny Herrera tiene claro quién será el primer refuerzo.

El Romántico Viajero está viviendo un momento clave en la presente campaña. Ya con pocas opciones de luchar por el título en el torneo local ante el gran rendimiento de Coquimbo Unido, concentran su energía en la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús.

El primer refuerzo de U. de Chile

Mucho se ha hablado de las falencias que ha tenido Universidad de Chile durante el 2025, siendo la zona ofensiva la principal apuntada. Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras no se han terminado de consolidar en el esquema de Gustavo Álvarez.

Al parecer el Bulla tendrá que nuevamente ir por un goleador en el próximo mercado y todo apunta a que el elegido es un viejo conocido: Felipe Mora. El jugador de Portland Timbers finaliza contrato con su club al final de este año, por lo que tendría la opción concreta de regresar. Según ESPN, ya hay conversaciones.

ver también Destapan que un gigante llama a Lucas Assadi para ficharlo: “Sin avisar a la U”

Johnny Herrera conoce muy bien a Mora. Fueron compañeros en el último título nacional de Universidad de Chile en el 2017, donde el formado en Audax Italiano fue el máximo goleador. Es por esta razón que Samurái Azul adelantó el deseo del delantero.

“A mí me encantaría. Él quiere venir de hecho”, avisó Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. De esta manera, dejó en claro que el atacante de 32 años está dispuesto a ponerle fin a su aventura en Estados Unidos y volver a ponerse la camiseta de Universidad de Chile para ser el primer refuerzo del 2026.

Publicidad

Publicidad

Felipe Mora es referente en el Portland Timbers de Estados Unidos. Imagen: Getty

Felipe Mora estuvo solo un año en el León, entre 2016 y 2017, periodo en el cual jugó 30 partidos y anotó 20 goles. Después de eso, partió a Cruz Azul y Pumas de México, desde donde se trasladó a su actual equipo. En el CDA lo esperan con los brazos abiertos.