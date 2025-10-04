Universidad de Chile vive sus últimos días de vacaciones, donde este lunes retornarán a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, en jornada doble de práctica.

Los jugadores han podido disfrutar de sus familias, además llenarse de energías para los importantísimos duelos que se vienen por delante, tano en la Liga de Primera como en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Uno que necesita tener un regreso con alto nivel es Rodrigo Contreras, quien fue criticado por su nivel en el empate ante Deportes La Serena, que marcó la despedida de la U en la lucha por el título

Por lo mismo en los últimos días extrañaron algunos mensajes que aparecieron en sus redes sociales, donde se ha visto acompañado de familias y amigos en Argentina.

Tucu Contreras está de vacaciones con su familia en Argentina.

¿Qué dijo el Tucu Contreras en redes sociales?

El Tucu Contreras vive días decisivos como jugador de Universidad de Chile, teniendo en cuenta que al final de temporada vence su préstamo desde Deportes Antofagasta.

Por ahora, los azules no han hecho uso de la opción de compra, cercana al millón de dólares, donde existirá una última evaluación antes de tomar una decisión definitiva con el argentino.

En medio de este contexto el jugador ha mandando algunos mensajes en sus redes sociales, aunque no tienen mucho que ver con su momento futbolístico en la U.

“Algunas personas te aman solo cuando necesitan algo de ti y su lealtad se acaba cuando los beneficios se acaban”, dejó un mensaje. ¿Qué pasa con el Tucu?

