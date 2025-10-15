Extensa carrera tuvo en el fútbol nacional. Surgido de las inferiores de Colo Colo, Manuel Villalobos se consagró campeón con el Cacique en la campaña de 1998, cuando el elenco de Macul era dirigido por Gustavo Benítez.

Si bien su nombre no estuvo asociado a la titularidad de aquel elenco, Villalobos participó en seis partidos. Al año siguiente, conseguiría aparecer en siete duelos del Albo, pero sin conquistas, lo que lo mandaría a un largo peregrinaje por clubes de regiones.

Un día como hoy, en 1980, nacía Manuel Villalobos. Iquiqueño de nacimiento, este goleador de fuste adquirió una especie de “segunda nacionalidad” en Chillán, donde se transformó en el cuarto goleador histórico de Ñublense, marca que Patricio Rubio intenta superar.

Figura en la U de Chile

Extrañamente, pese a su ligazón temprana con Colo Colo, Manuel Villalobos es considerado una figura de la Universidad de Chile. Al club laico llegó en 2008, tras un largo éxodo de la capital chilena. Ñublense, San Marcos de Arica, O’Higgins y Deportes Iquique fueron parte sus destinos entre el Cacique y el Romántico Viajero.

Finalmente, en la U, tuvo un desempeño relevante. En 84 partidos participó de 45 goles, anotando 30 y habilitando en 15. Sin embargo, lo que lo llevó al corazón azul fue su actuación en el Superclásico del 2008, cuando marcó el único tanto con el que el Romántico Viajero superó a Colo Colo.

¿Salvación de Deportes Iquique?

Pese a haberse retirado del fútbol profesional en 2018, Manuel Villalobos sigue ligado al deporte que tantas alegrías le dio. Es que, además de su récord en Ñublense, el ex delantero es el segundo goleador histórico de Deportes Iquique, club al que sigue ligado tras colgar los botines.

Primero, fue como DT del equipo femenino de Deportes Iquique, cargo que asumió en 2024. Luego, como parte del cuerpo técnico interino que asumió tras la salida de Miguel Ramírez de la banca de los Dragones Celestes.

Ahora, con el acuerdo mutuo que significó la salida de Nano Díaz de la banca iquiqueña, Manuel Villalobos vuelve a estar en la palestra. El ex goleador será parte de la dupla técnica que asumirá el rol de sacar a los Dragones Celestes de la zona de descenso de la Liga de Primera 2025. Un gran desafío, que el ex U de Chile y Colo Colo pretende superar tal como lo hizo con su carrera, que tuvo que pasar por ciertos baches para poder salir a flote nuevamente.

