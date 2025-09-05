El delantero chileno Alexis Sánchez se transformó en de los fichajes más sorprendentes de este mercado de pases. Tras una temporada compleja con el Udinese, en donde tuvo escasa continuidad y no pudo consolidarse en el cuadro italiano, el tocopillano firmó su regreso a LaLiga de la mano del Sevilla.

A sus 36 años, el Campeón de América buscaba mantenerse en la élite europea, pese a las ofertas millonarias que recibió de otras ligas, y en ese contexto, el histórico club de Andalucía, que tuvo una compleja última temporada rozando el descenso, terminó por convencerlo.

En Udinese, el goleador chileno era uno de los mejores pagados del plantel, con un sueldo anual de 1,5 millones de euros ($1.642 millones de pesos chilenos aproximados), según reveló el medio Calcio e Finanza.

El sueldo de Alexis en el Sevilla

Al concretar su llegada al equipo español, Alexis debió ajustar sus pretensiones económicas. Según reveló el Diario de Sevilla, el jugador “cobrará en su año en Nervión un sueldo mínimo, similar al de los otros seis fichajes que ha firmado Antonio Cordón”.

ver también “Una estrella que…”: el análisis que hace la prensa española de Alexis Sánchez en Sevilla

De acuerdo a lo que revelan medios españoles, el chileno recibirá un poco más de un millón de euros al año (1.120 millones de pesos chilenos), cifra que podría aumentar en función de su participación y el rendimiento que tenga durante la temporada.

Alexis Sánchez regresó a LaLiga/Sevilla

Publicidad

Publicidad

Álvaro Fernández y Lucien Agoumé están entre los sueldos más bajos del equipo según Capology, con una cifra de 1 millón de euros anuales (1.129 millones de pesos chilenos), por lo que según los medios europeos, Alexis recibiría una cifra cercana.

“Va a cobrar mucho menos de lo que venía haciendo en otros clubes, ya que llega como jugador libre”, señala el medio Diario de Sevilla.