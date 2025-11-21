Gabriel Suazo es uno de los pocos jugadores nacionales con un buen presente en Europa, defendiendo la camiseta del Sevilla de España, donde comparte camarín con el último gran valor internacional de la ‘Generación Dorada’, Alexis Sánchez.

En ese contexto que el actual capitán de La Roja habló con Canal 13 y, entre otros temas, se refirió al presente del “Maravilla”, quien ha estado ausente en los últimos duelos debido a una compleja lesión.

ver también Gabriel Suazo detalla el amor de Alexis Sánchez por la selección chilena: “Si le toca volver…”

Justamente, ante los rumores de un eventual regreso, Suazo abordó la situación de Sánchez y la posibilidad de ver al goleador nacional el Clásico ante Betis el próximo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán.

El presente de Alexis Sánchez en los ojos de Suazo

El ex Colo Colo comenzó señalando que ve a Alexis con “mucha energía”, agregando que:“siempre está con ganas de estar y competir lo antes posible. Le gusta estar a disposición para competir de la mejor forma, así es que ojalá pueda volver lo antes posible para que siga disfrutando del fútbol , como lo estaba haciendo en Sevilla, donde lo hace de gran manera”.

Con respecto a un posible retorno para el Clásico, Suazo toma las cosas con calma y llama a pensar en frío, indicando: “los clásicos uno los quiere jugar, sea como sea, pero él es un jugador inteligente y sabe si va a poder o no estar. La temporada es larga, no hay que tomar medidas apresuradas para que después no pase la cuenta” , cerró.

Suazo llamó a la calma ante el eventual regreso de Alexis Sánchez a la acción. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Suazo y cómo se vive el Clásico de Sevilla:

Otro de los puntos que Suazo abordó fue cómo vive el Clásico de Sevilla, recordando la rivalidad que por años protagonizó defendiendo a Colo Colo ante la U: “Será como Colo Colo vs Universidad de Chile, sinceramente. Por cómo he vivido estos meses en Sevilla, hay pocos hinchas de otros clubes , no hay otros equipos. Eso se siente en la ciudad, como en Chile se paraliza para el Colo Colo vs U de Chile”.

Finalmente, Suazo expresó sus objetivos para este gran partido y la temporada, señalando: “si me toca jugar entregaré todo, a eso vine. No vine a pelear el descenso, sino para ganar títulos. Se sabe que el Sevilla en Europa League es importante”, advirtió.