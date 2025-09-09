Alexis Sánchez fue presentado esta jornada como nuevo jugador del Sevilla, en la que puede ser la última gran experiencia en una notable carrera jugando en el fútbol de Europa.

Si bien llega tras un amargo regreso a Udinese, donde no pudo demostrar sus condiciones, al parecer es algo que no ha hecho bajar la mentalidad positiva que siempre tiene al afrontar nuevos desafíos.

Por lo mismo, reveló qué pasó con él en el cuadro italiano y lo puso como un ejemplo para dar a conocer el interés que tiene de dejar en alto al Sevilla, tal como hizo en otros equipos.

“Vengo con una mentalidad ganadora, de llevar al club lo más alto posible. Fui al Inter y ganamos cinco títulos y aquí quiero llegar con un club que esté donde tuvo que estar siempre y luego en el Udinese no tuve continuidad y se respeta”, explicó.

Alexis fue presentado con la camiseta número 10 en el Sevilla. Foto: Sevilla.

ver también Alexis Sánchez responde a los que lo tratan de viejo en su presentación en Sevilla

¿Qué dijo Alexis de su paso por Udinese?

Alexis Sánchez aseguró que ya dio vuelta la página del paso en falso que dio en su regreso a Udinese, por lo que con Sevilla quiere volver a divertirse con la pelota en los pies.

Publicidad

Publicidad

“El presente es el Sevilla y estamos en ese foco. Cada reto es diferente en mi carrera. Mejorar, crecer como persona, es un reto lindo”, explicó.

Por lo mismo, asegura que llega con otra mentalidad, donde está dispuesto a sumar desde el lugar que le pidan, por lo que luchará en cada entrenamiento por sumar minutos.

“Me siento cómodo en cualquier posición, no tengo una posición referente. Siempre digo que vengo a ayudar al equipo y lo trataré de poner difícil para que el míster luego decida. Estoy contento con el míster. No hemos visto posición clara, pero la idea es poder ayudar desde donde toque”, finalizó.

Publicidad