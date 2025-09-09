Alexis Sánchez fue presentado como refuerzo de Sevilla, más allá de que ya suma entrenamientos con sus nuevos compañeros en el cuerpo, donde vive una nueva experiencia en Europa a sus 36 años.

Esto último ha sido foco de debate en la prensa española, quienes critican el momento en el que arriba del delantero chileno, donde apuntan que es el cierre de su carrera, al menos, en el Viejo Continente.

Por lo mismo, el propio Alexis tuvo tiempo para responder y dejar en claro las ganas que tiene de competir, que, a pesar de ser un jugador maduro, todavía es un cabro chico con la pelota.

“Los primeros días han sido intensos, pero lindos. Tengo ganas de jugar en este campo y darle una alegría a la afición… Ahora entré y tengo una sensación linda, el ambiente en el grupo es bueno también“, comentó.

Alexis Sánchez utilizará el dorsal 10 del Sevilla. Foto: Sevilla.

Alexis responde a los que lo tratan de viejo

Fue el propio Alexis quien fue profundizando con el tema de la edad en que arriba al Sevilla, donde en cada respuesta entregaba una feroz devolución a los que lo han criticado en España.

“El presidente y entrenador se interesaron por mí y vi esa confianza. Es un club grande y toca pelear por lo grande que es el club. En el fútbol, cada vez que pasan años el fútbol es más simple. La edad no es un problema y hay que demostrarlo en el campo”, explicó.

Por lo mismo, asegura que viene en optimas condiciones para pelear un puesto en el once titular, donde asegura que les va a demostrar que no son solo palabras a todos.

“Yo me siento bien, me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al míster. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, finalizó.

