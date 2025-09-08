Es tendencia:
LaLiga

Sufrió a Alexis Sánchez en su prime y ahora lo tendrá de compañero: “Ojalá podamos…”

César Azpilicueta fue presentado como nuevo refuerzo del cuadro blanquirrojo y recalcó que con el “niño maravilla” van a luchar por apoyar a los nuevos talentos del club.

Por Felipe Pavez Farías

Alexis podría debutar está semana en Sevilla
© Getty ImagesAlexis podría debutar está semana en Sevilla

Alexis Sánchez afina los detalles para su debut por LaLiga de España. El delantero nacional a sus 36 años disputará una nueva temporada con el Sevilla, en lo que podría ser su último baile en Europa. 

Por lo mismo, el Bicampeón de América ya prepara su puesta a punto. El nacido en Tocopilla se sumó de inmediato al os entrenamientos y se acopla al nuevo plante, ahora como un referente para el equipo de Matías Almeyda.

Así lo confirmó César Azpilicueta, otro de los experimentados que llegó en este mercado de pases junto con Gabriel Suazo entre otros. 

El ex defensa del Atlético Madrid y Chelsea, confesó sentirse aliviado ya que por fin no deberá que enfrentar a Sánchez. Es que con el delantero protagonizaron más de un cruce y hasta perdió la final de la FA Cup, cuando Alexis estaba en su prime en Arsenal. 

Le he sufrido muchas veces y ahora le tengo como compañero. Ojalá que podamos aportar, para eso estamos”, lanzo de entrada el español en su presentación. 

Estamos para ayudar a los más jóvenes, que veamos el fútbol de una manera diferente, jugar en casa como hacemos de visitante. El comportamiento, los valores que tenemos que mostrar en el día a día”, complementó. 

¿Cuándo debuta Alexis Sánchez en el Sevilla?

Azpilicueta tuvo que enfrentar un caso similar al de Alexis Sánchez ya que no realizó pretemporada. Sin embargo, recalcó que se mantuvo entrenando y que están capacitados para debutar por Sevilla.

Lo que podría ser el viernes 12 de septiembre cuando reciban al Elche por la cuarta fecha de LaLiga. Por lo que ahora dependerá de Matías Almeyda si los ubica de titulares como alternativas. 

