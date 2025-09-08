Sufrió a Alexis Sánchez en su prime y ahora lo tendrá de compañero: “Ojalá podamos…”

Alexis Sánchez afina los detalles para su debut por LaLiga de España. El delantero nacional a sus 36 años disputará una nueva temporada con el Sevilla, en lo que podría ser su último baile en Europa.

Por lo mismo, el Bicampeón de América ya prepara su puesta a punto. El nacido en Tocopilla se sumó de inmediato al os entrenamientos y se acopla al nuevo plante, ahora como un referente para el equipo de Matías Almeyda.

ver también “Es su forma de…”: revelan la razón del Sevilla para darle la 10 a Alexis Sánchez

Así lo confirmó César Azpilicueta, otro de los experimentados que llegó en este mercado de pases junto con Gabriel Suazo entre otros.

El ex defensa del Atlético Madrid y Chelsea, confesó sentirse aliviado ya que por fin no deberá que enfrentar a Sánchez. Es que con el delantero protagonizaron más de un cruce y hasta perdió la final de la FA Cup, cuando Alexis estaba en su prime en Arsenal.

“Le he sufrido muchas veces y ahora le tengo como compañero. Ojalá que podamos aportar, para eso estamos”, lanzo de entrada el español en su presentación.

ver también “20 años juntos”: Alexis Sánchez sorprende con mítico dorsal en Sevilla

“Estamos para ayudar a los más jóvenes, que veamos el fútbol de una manera diferente, jugar en casa como hacemos de visitante. El comportamiento, los valores que tenemos que mostrar en el día a día”, complementó.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debuta Alexis Sánchez en el Sevilla?

Azpilicueta tuvo que enfrentar un caso similar al de Alexis Sánchez ya que no realizó pretemporada. Sin embargo, recalcó que se mantuvo entrenando y que están capacitados para debutar por Sevilla.

Lo que podría ser el viernes 12 de septiembre cuando reciban al Elche por la cuarta fecha de LaLiga. Por lo que ahora dependerá de Matías Almeyda si los ubica de titulares como alternativas.

Publicidad