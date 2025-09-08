La U de Chile da vuelta la página de lo que fueron semanas peleando en el escritorio y pone la mira en la cancha. El Romántico Viajero logró la clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana luego de ganar ante Conmebol en la disputa con Independiente.

El fallo terminó con el Bulla avanzando a la ronda de los ocho mejores del torneo, donde ahora buscarán el boleto a semifinales. En frente tendrá a Alianza Lima, rival que más allá de tener que disputar su opción en la cancha, esperaba no hacerlo.

Así por lo menos lo dio a conocer uno de los referentes de su plantel, el que tiene historial con nuestro país. Y es que luego de casi terminar a los combos con Arturo Vidal años atrás, ahora reconoció que prefería clasificarse directo y así no jugar con el elenco estudiantil.

Carlos Zambrano reconoce que Alianza Lima quería evitar a la U y clasificar directo en Copa Sudamericana

Un carnicero como Carlos Zambrano reveló que en Alianza Lima soñaban con avanzar directo en Copa Sudamericana. El fallo de la Conmebol que le dio la clasificación a la U ante Independiente no cayó bien en el cuadro peruano, donde sacaron la voz por lo ocurrido.

Carlos Zambrano reconoció que Alianza Lima esperaba clasificar directo y así no enfrentar a la U en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

El histórico defensor del club hermano de Colo Colo conversó con Así Es El Fútbol y aseguró que no le hacen el quite al Bulla. “Al final, si uno quiere llegar lejos tiene que enfrentarse a todos los equipos. No le corremos al reto“.

Pero pese a esta declaración, Carlos Zambrano reveló que su deseo era que Alianza Lima se metiera en semifinales sin jugar. “Era lindo pasar directo“, admitió el zaguero.

Finalmente, el defenso fue consultado por la llave que animaron ambos equipos en Copa Libertadores 2010 y si esto lo tomarán como una revancha. “Eso pasó hace mucho tiempo, esto es fútbol y no es una revancha. Seguimos soñando“.

Quedará esperar ahora para ver si es que el encuentro sigue su curso normal e Independiente no hace una clásica movida de fútbol argentino para frenar todo. La Conmebol ya tomó una decisión, pero con estos clubes nunca se sabe lo que puede pasar.

La U por mientras trabaja con la mira puesta en Alianza Lima. Ni la Supercopa de Chile parece ser de importancia para el Romántico Viajero, que apuesta todo al plano internacional para salvar un año en el que han ido de más a menos.

¿Cuándo es la ida entre la U y Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Tras el fallo de la Conmebol, la U se prepara para enfrentar a Alianza Lima en la ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El encuentro está programado para este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas en Perú.

¿Cuándo es la vuelta entre la U y Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Luego del cruce en Perú, la U definirá como local la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. El Bulla recibirá a Alianza Lima en Coquimbo el próximo 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas.