U de Chile afina los últimos detalles para recibir a Alianza Lima en la revancha de los cuartos de final por la Copa Sudamericana. Los azules igualaron sin goles en su visita a Perú y serán locales en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Por cierto, el cuadro limeño no podrá contar con el polémico defensor central Carlos Zambrano, quien fue expulsado en el duelo de ida. Otra vez pisó el palito contra Charles Aránguiz, tal como había ocurrido en la semifinal de la Copa América 2015 que ganó la Roja.

En ese contexto, un ex seleccionado peruano sacó la voz para analizar esta conducta y sus efectos. “Carlos es un jugador que en este tipo de partidos tuvo errores, algunos fueron infantiles y en momentos claves”, manifestó Diego Penny en DEnganche.

Carlos Zambrano se ganó la primera amarilla ante la U por esta falta al Tucu Sepúlveda. (Raul Sifuentes/Getty Images).

El ex golero del Burnley de Inglaterra y Sporting Cristal añadió que “cuando está enfocado, juega como sabe jugar, con la jerarquía que tiene y la fuerza que le mete hasta sus compañeros se contagian. Será importante, no creo que sea determinante”.

Diego Penny alienta a la defensa de Alianza Lima frente a la U de Chile

Es un hecho que la zaga de Alianza Lima tendrá un retoque para la vuelta frente a la U de Chile. Será Gianfranco Chávez, el mismo que entró a recomponer la línea de cuatro defensores, quien ocupe el lugar del suspendido Carlos Zambrano en la región de Coquimbo.

Estará acompañado de Renzo Garcés en la dupla. “Renzo tiene que asumir ese rol. Y Chávez tiene que enfocarse en que es una final para él, estar atento a los detalles. No complicarse”, fue el consejo que Penny le entregó al ex jugador de Sporting Cristal para ese desafío complicado.

Renzo Garcés marca a Nicolás Guerra en Lima. Se repetirá el duelo. (Raul Sifuentes/Getty Images).

“A veces, en un partido tan importante después de mucho tiempo, quieres hacer algo de más. El central en Copa Libertadores y Sudamericana tiene que ser simple. Él debe tener buena lectura”, fue la receta que le dejó el espigado Diego Penny a Gianfranco Chávez para un partido súper especial. El tiempo dirá si escucha todos esos consejos…