Será la sorpresa de Alianza Lima ante U de Chile, es argentino y lo apapacharon los grandes

Este delantero argentino de 27 años será la sorpresa del Pipo Gorosito en Alianza Lima para la revancha vs la U en la Copa Sudamericana. ¡Tuvo una sequía y una lesión que lo hicieron necesitar mucho apoyo!

Por Jorge Rubio

Este delantero argentino de 27 años será titular ante el Romántico Viajero.
© Instagram.Este delantero argentino de 27 años será titular ante el Romántico Viajero.

Néstor Gorosito planea un cambio obligado y también meter una sorpresa al equipo de Alianza Lima que visitará a la U de Chile por la revancha de los cuartos de final en la Copa Sudamericana. Uno es el ingreso de Gianfranco Chávez, zaguero central que reemplazará a un suspendido.

Se trata de Carlos Zambrano, quien una vez más pisó el palito ante Charles Aránguiz y quedó sin posibilidades de jugar el duelo de vuelta. La otra modificación que medita el Pipo es el ingreso de un centrodelantero argentino de 27 años, quien llegó al club esta campaña a préstamo.

Las referencias son para Alan Cantero, quien se integró al elenco limeño desde Godoy Cruz de Argentina. Según varios reportes, el trasandino será titular para intentar darle más contundencia a su registro: en 25 partidos suma cuatro goles y cuatro asistencias.

Alan Cantero celebra uno de sus goles en Alianza Lima. (Captura Instagram).

Eso sí, tuvo que esperar casi dos meses y medio para anotar su primer gol con la camiseta de Alianza Lima. Fue en un clásico ante Sporting Cristal por la fecha 4 de la Liga 1 en el fútbol peruano. Mientras llegaba esa conquista, recibió el respaldo de varios experimentados del plantel.

“Guerrero y Barcos se me acercaron y me dijeron que esté tranquilo, que son momentos que pasan y que hay que trabajar. Cuando se abra el arco van a venir varios goles”, expuso Cantero, quien también registra pasos por Barracas Central y Estudiantes de Buenos Aires.

Alan Cantero, la gran sorpresa de Alianza Lima vs U de Chile

El argentino Alan Cantero sacó ventaja para ser titular frente a la U de Chile por Alianza Lima, que tuvo en el cuerpo técnico liderado por el Pipo Gorosito en un bastión importante para el ex jugador del Tomba. De hecho, el otrora enganche de Universidad Católica lo calmó de la ansiedad.

“Me dijo que iba a tener una oportunidad y que la iba a meter. Se dio tal como lo habíamos hablado. Estaba ansioso por marcar”, manifestó Cantero luego de su primer festejo con el Íntimo, donde tuvo una compleja lesión muscular que lo sacó de las canchas.

Frente a eso, apuntó que “me desgarré. Se me desprendió un poco el tendón del aductor, es un poco más jodido de lo que pensabaEstaré de baja aproximadamente un mes“, dijo Alan Cantero en abril de este año. Pero ya está de vuelta y listo para ser la gran apuesta en un momento culminante.

Así las cosas, Alianza Lima formará con Guillermo Viscarra en la portería; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez y Miguel Trauco en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña en la zona media; Kevin Quevedo y Eryc Castillo como extremos; Alan Cantero como segunda punta; y Hernán Barcos como eje del ataque.

