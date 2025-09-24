U. de Chile y Alianza Lima preparan su trascendental duelo en la revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras el empate sin goles en la ida, los equipos buscarán la ventaja en el Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde se encontrarán este jueves 25.

El cuadro limeño aterrizó en La Serena el martes 23 y después se trasladó a Coquimbo para concentrar. En el hotel se reportaron algunos problemas, donde la prensa peruana acusó una agresión a un hincha de Alianza y la suspensión del banderazo en la previa del partido.

Pero eso no fue lo único. En su llegada a nuestro país, el plantel blanquiazul salió a conversar con los medios de comunicación y fue así como Fernando Gaibor vivió un incómodo momento.

El futbolista ecuatoriano respondía las preguntas de los periodistas cuando un hincha de U. de Chile pasó cerca de él. “Los vamos a cu…, peruanos cu…“, le dijo el barrista. De inmediato, la prensa reaccionó y llamó “malcriado” al fanático azul, pero Gaibor calmó los ánimos para que la situación no escalara.

Alianza Lima denuncia a U. de Chile ante Conmebol

Este martes 23 por la noche, la periodista Ana Lucía Rodríguez denunció una agresión a un hincha de Alianza Lima. “Cuando llegó Alianza Lima en el aeródromo todo estaba tranquilo, pero en el hotel había un grupo de hinchas de U. de Chile esperándolos y los han recibido con mensajes insultantes“, dijo la reportera de L1 Radio.

“Lo que sabemos es que hubo una agresión a un hincha de Alianza Lima, le quitaron la camiseta, hubo una agresión. Alianza Lima ya se lo comunicó a la Conmebol y, por lo que ha pasado, están evitando que mañana (hoy) haya un banderazo“, complementó Rodríguez.