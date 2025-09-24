U. de Chile y Alianza Lima preparan los últimos detalles para la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Después del empate sin goles en la ida, ambos equipos saldrán a buscar la ventaja este jueves 25 de septiembre en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El cuadro peruano aterrizó en La Serena este martes 23 y se movió a Coquimbo para concentrar de cara al encuentro. Si bien no tuvieron problemas en su llegada, los limeños reportaron incidentes en su hotel de concentración.

Una periodista peruana contó que un fanático de Alianza fue agredido en las afueras del hotel y que, por eso mismo, se cancelaría el banderazo programado para este miércoles 24 en el hotel.

“Cuando llegó Alianza Lima en el aeródromo todo estaba tranquilo, pero cuando llegó al hotel había un grupo de hinchas de U. de Chile esperándolos y los han recibido con mensajes insultantes“, dijo Ana Lucía Rodríguez, reportera de L1 Radio, desde Chile.

ver también Los citados para U de Chile vs Alianza Lima: hay tres sorpresas en la Copa Sudamericana

“Alianza Lima ya informó a Conmebol”

“Lo que sabemos es que hubo una agresión a un hincha de Alianza Lima, le quitaron la camiseta, hubo una agresión. Alianza Lima ya se lo comunicó a la Conmebol y, por lo que ha pasado, están evitando que mañana (hoy) haya un banderazo“, complementó la periodista.

Cabe recordar que la vuelta entre U. de Chile y Alianza Lima se disputará sin público en el estadio de Coquimbo. Este jueves, los azules cumplen el primero de siete partidos sin público de local a raíz del castigo de Conmebol por los incidentes contra Independiente en la fase anterior.

Publicidad