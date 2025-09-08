Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de la decisión de Conmebol de descalificar a Independiente, y tras la tragedia en la revancha de los octavos de final.

La Unidad Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano decidió marginar al cuadro argentino, y motivó varias decisiones. Una de ellas, pedir la restitución de los objetos que regaló, precisamente, al museo del organismo en Paraguay.

Sin duda, una medida que ha llamado la atención no solo a los hinchas azules, también a los propios fanáticos del Rojo, quienes también se cansaron de las acciones que ha tomado el cuadro presidido por Néstor Grindetti.

El sutil cariñito de la U al presidente de Independiente

En ese sentido, el abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, conversó con el programa Hablemos del Bulla, donde también tuvo palabras para la pataleta de Independiente ante la Conmebol.

“El presidente de Independiente tiene una cualidad, se supera cada día“, fue lo primero que comentó el jurista en el espacio de YouTube.

Luego, se refirió al pedido del cuadro argentino de que le restituyan los objetos que regalaron al museo de la Conmebol, con una analogía. “Lo último (que hizo) pedir que le devuelvan objetos, cuando uno era cabro chico peleaba que le devolvieran cosas cuando peleaba”, fustigó el abogado.

Multa económica y siete partidos a puertas cerradas: La sanción de Conmebol a Universidad de Chile. Foto: Photosport.

“Es muy infantil, pero fue una brutalidad. Había un meme vi que le devolvían unos peluches”, cerró el profesional que también figura como director en la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.